MdB Rief besucht Karl-Arnold-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Corona hat uns keine Besuche erlaubt, deshalb möchte ich dies wieder intensivieren. Ich gehe gerne in die Schulen.“ Gut gelaunt traf Josef Rief vor kurzem in der Gewerblich-Technischen Schule in Biberach ein und wurde dementsprechend freundlich vom Stellvertretenden Schulleiter Klaus Gretzinger und Fachlehrer Rainer Welte empfangen. Im Rahmen eines EU-Projekttages durfte der Bundestagesabgeordnete dann vor einer Klasse Industriemechaniker im 3. Lehrjahr sprechen. Der aus der Landwirtschaft stammende Bundestagsabgeordnete hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, so ist für ihn „der Austausch zwischen Berlin und Brüssel enorm wichtig, wir profitieren am meisten von der EU“. Und Rief weiter: „Wir werden für Europa kämpfen müssen, siehe Frankreich mit den jüngsten Wahlerfolgen der Parteien an den rechten und linken Rändern. Der vermeintlich erfolgversprechende Brexit bringt den Briten derzeit eine höhere Inflation als in den EU-Ländern.“