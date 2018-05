Mayer und Roth zum Auftakt erfolgreich

Einen gelungenen Start haben zum Auftakt des ADAC-Pirelli-Cups Larissa Mayer und Thorsten Roth vom AMC Biberach hingelegt. Mayer verbuchte bei dem vom 1. RMC Reutlingen ausgerichteten Lauf den ersten Platz in der Team-Frauenwertung, Roth den ersten Platz in Klasse zwei.

Bei dem Auftaktrennen gingen insgesamt 375 Motorsportler an den Start. In der Teamwertung wurden vier Stunden von zwei Fahrern gefahren, in der Einzelwertung durfte jeder Starter zwei Stunden unterwegs sein. Die AMC-Fahrerin Larissa Mayer bildete zusammen mit Nadine Maier aus Leonberg ein Team, Thorsten Roth hatte Markus Rolny aus Westhausen als Teamkollegen.

Da es sehr warm und staubig war, wurde die Strecke im Vorfeld vom Veranstalter gewässert, was die erste Runde für die Einsteiger (Mayer) nicht einfacher machte. Nachmittags war es bei den Aufsteigern (Roth) dann allerdings schon wieder staubig. Die Einsteigerrunde beinhaltete auch einen engen Teil durch ein Waldstück. Zwei Baumstämme, eine Holzbrücke und immer wieder kleinere Auffahrten waren zu bewältigen. Für die Aufsteiger wurde es etwas knackiger. Sie hatten deutlich mehr Baumstämme und Auffahrten zu bewältigen sowie auch den Reutlinger Steilhang.

Das Team Maier/Mayer genoss es sehr, die Strecke zu fahren. In der ersten Runde verschaltete sich Larissa Mayer und fiel in der Kurve um. Dabei brach der Kupplungshebel ab, sie konnte die Runde jedoch zu Ende fahren. Nach dem Wechsel mit ihrer Teampartnerin Nadine konnte der Hebel ausgewechselt werden und die AMC-Fahrerin konnte weiterfahren.

Sturz bremst Mayer nicht

In den letzten Runden, als die Strecke dann doch schon ziemlich ausgefahren war, stürzte sie bei einer Abfahrt über den Lenker und wurde unter dem Motorrad eingeklemmt. Sie kam zunächst ohne Hilfe nicht unter dem Motorrad hervor. Der Streckenposten konnte ihr ohne Gefahr für die beide nicht helfen, da er den nachfolgenden Fahrern signalisieren musste, dass ein Hindernis (Mayer) auf dem Weg liegt. „Nach langem Zappeln konnte ich mich selbst befreien und weiterfahren“, so Mayer. Der Rückstand konnte aber durch Nadine Maier wieder aufgeholt werden. In der Endwertung kamen Maier/Mayer auf Platz 31, in der Damenwertung bedeutete dies aber Platz eins für das Duo.

Für Thorsten Roth, normalerweise auf Motocross-Strecken zu Hause, war es das erste Enduro-Rennen überhaupt und er musste sich erst mal daran gewöhnen. „Allein schon eine Lampenmaske an mein Motorrad zu schrauben, war eine Überwindung“, so Roth. Er war allerdings dann positiv überrascht, wie viel Spaß es macht. Zu Beginn kam er nicht so recht in seinen Rhythmus, da auf der Strecke viel los war durch Team- und Einzelfahrer, die engen Waldpassagen bremsten die Fahrer etwas aus. Nach zwei Stunden, als die Einzelfahrer wegfielen, war deutlich weniger los und das Fahren wurde angenehmer. Beim Überholen rutschte Roth zwar einmal das Vorderrad weg und er musste über den Lenker absteigen, dennoch fuhr er mit Teamkollege Rolny gleich bei seinem ersten Lauf auf den ersten Platz.

Der nächste Lauf zum ADAC-Pirelli-Cup findet im Juni in Odenheim statt.