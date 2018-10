Mayer/Maier sichern sich Gesamtsieg in Frauenwertung

Enduro-Fahrerin Larissa Mayer vom AMC Biberach hat bei der letzten Veranstaltung des ADAC-Pirelli-Cups in Rudersberg gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Nadine Maier die Frauenwertung gewonnen. Damit sicherte sich das Duo in dieser auch den Serien-Gesamtsieg. Thorsten Roth wurde Vierter in der Gesamtwertung. Ausrichter des Cup-Finales war der MSC Wieslauftal.

Die Strecke bestand aus vielen Single-Trails im Wald und war gespickt mit künstlichen und natürlichen Hindernissen in Form von Steinfeldern, Auffahrten mit Betonröhren sowie einer kleinen steilen Auffahrt. Für einen Teil der Schwierigkeiten gab es jeweils einen „Chickenway“, also eine einfache aber längere Umfahrung der Schwierigkeit. Durch die anhaltende Trockenheit war die Strecke sehr staubig.

Schnellste Runde trotz Sturzpech

Die Fahrtzeit für das Team Mayer/Maier betrug vier Stunden. In voller Montur musste Mayer zunächst den Hang hoch rennen zum Motorrad. Dabei passierte das erste Missgeschick: Sie bekam den Lenker eines Fahrers in den Rücken, verlor dadurch viel Zeit, die sie wegen eines Staus in Runde eins nicht aufholen konnte. In dieser lagen auch noch vier Baumstämme in einer Geraden, die wegen des Taus sehr rutschig waren. Beim zweiten Stamm fiel ein Fahrer hin und riss Mayer mit. Sie landete mitsamt Motorrad in einer Hecke und musste sich allein befreien. Angeschlagen wechselte sie nach zwei Runden mit Nadine Maier, die mit der Strecke sehr gut zurecht kam. Beide wechselten nun im Rhythmus von zwei bis drei Runden. Nach der Hälfte der Zeit musste Larissa Mayer erneut einen Sturz verkraften. Ein Fahrer überholte an einer Steilkurve außen, stürzte dabei und begrub sie unter sich. Es ging jedoch weiter für die AMC-Fahrerin. Obwohl Mayer/Maier letztlich die schnellste Runde in ihrer Klasse vorweisen konnten, erreichten sie nach 25 Runden nur Platz 20. Damit verteidigten beide aber Rang 14 in der Gesamtwertung als bestes Frauenteam.

Für das Team Thorsten Roth (AMC Biberach) und Markus Rolny lief es auch nicht rund. Roth hatte nach dem Start mit zahlreichen Staus zu kämpfen. Nach dem Wechsel zu Rolny konnte dieser die verlorene Zeit jedoch zunächst wieder gutmachen. Auf Platz zwei liegend kam nach etwa zweieinhalb Stunden Fahrtzeit die Wende zum Negativen: Roth blieb in einem Steinfeld hängen, verbog dabei die Bremsscheibe und fuhr also ohne Vorderradbremse weiter. Als Rolny dran war, übersah er wegen des Staubs einen Baumstamm, überschlug sich und bekam den Lenker in den Bauch. So musste Roth über längere Zeit allein weiterfahren. Durch das Fehlen der Vorderradbremse stürzte er jedoch an einer Stelle und verdrehte sich das Knie. Unter Schmerzen brachten beide letztlich den Lauf nach vier Stunden zu Ende, belegten Platz sechs, was in der Gesamtwertung Rang drei bedeutete.

Auch der dritte AMC-Fahrer, Werner Mayer, hatte in der Seniorenklasse Startschwierigkeiten. Er geriet so in einen Stau und schloss Runde eins als 27. ab. Er konnte sich in der zweistündigen Fahrzeit aber hernach Runde um Runde nach vorn arbeiten und beendete das Rennen auf Platz 17.