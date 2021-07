Mayer fährt auf Platz sechs

Die Interessengemeinschaft Enduro (IGE) ist eine privat organisierte Rennserie im Bereich Enduro. Von den geplanten sechs Rennen fielen die ersten beiden bereits aus. Der erste Lauf fand nun in Niederwürzbach im Saarland statt. Vom AMC Biberach waren Larissa Mayer und Thorsten Roth am Start. Mayer erreichte den sechsten Platz, das Team Roth/Dreier kam auf Platz 19.

Das Veranstaltungsgelände war eine Motocross-Strecke, die durch Wald-Singletrails erweitert wurde. Zusätzlich waren Hindernisse in Form von Paletten, Reifen, Stämmen und einem Steinfeld eingebaut worden. Die erlaubte Fahrzeit betrug drei Stunden.

Thorsten Roth startete bei sommerlichen Temperaturen. Er fuhr im Team mit Gabriel Dreier (MSC Amtzell). Bei den Teams waren 102 Fahrer am Start. Für Roth war es das erste Rennen nach einem Jahr Verletzungspause und so sah er das Ganze nach AMC-Angaben als Einstiegstraining an. Der Enduro-Sport ist für ihn noch Neuland. Gleich in der ersten Runde fuhr er etliche rote Spuren und kam verhältnismäßig gut über die Baumstämme und die Auffahrten. In der Folge fuhren Roth/Dreier fast das ganze Rennen hindurch auf Platz 15. Sie bekamen allerdings 100 Strafpunkte, weil sie im Boxenbereich zu schnell gefahren waren. Dadurch fiel das Duo letztlich auf Rang 19 zurück.

Mit Larissa Mayer waren 14 Starterinnen in der Frauenklasse gemeldet. In der ersten Runde konnte sie sehr gut mithalten, stellte laut Mitteilung aber da schon fest, dass sie ihre Kräfte einteilen musste, um bis zum Ende durchzuhalten. So reduzierte sie ihr Tempo und lag nach zwei Runden auf Platz neun. Runde um Runde konnte sie sich danach weiter vorkämpfen. Nach etwa eineinhalb Stunden Fahrzeit wurde sie aber durch einen kurzen Regenschauer ausgebremst. Der Boden wurde schmierig, trocknete aber danach schnell wieder ab.

In den letzten 30 Minuten Fahrzeit kam ein Gewitter auf, begleitet von viel Regen, was die Strecke extrem rutschig machte. Bei den Auffahrten schien ein Sturzbach entgegenzukommen und manche der Pfützen waren außerordentlich tief, sodass das Wasser in die Stiefel lief, heißt es in der Mitteilung. Mayer behauptete sich aber weiter gut und beendete das Rennen schließlich auf dem sechsten Platz.