Maya Onser siegt beim Bezirksfinale

Mit 15 Mädchen ist die TG Biberach beim Bezirksfinale der Wettkampfgymnastik in Geislingen am Start gewesen. Dort gab es mehrere Podestplätze für die TG zu verzeichnen. Neun Gymnastinnen qualifizierten sich für das Landesfinale am 29. Juni in Hochdorf, bei dem die besten Mädchen aus Baden-Württemberg starten werden. Maya Onser, Anna Milotzke, Michelle Barth, Sofie Kaiser, Alexia Weiß, Alina Onser, Anna-Sophia Popov, Selina Groß und Aylin Oskin freuten sich sehr über das Weiterkommen.

Die jüngsten Teilnehmerinnen der F-Jugend (Jahrgang 2012) hatten in Geislingen zwei Übungen zu turnen: eine Übung ohne Handgerät und eine mit dem Band. Sofie Kaiser erreichte Platz sieben (19,55 Punkte), Michelle Barth Rang vier (21,25) und Anna Milotzke wurde Dritte (21,45). Der Sieg in dieser Altersklasse ging ebenso an die TG: Maya Onser sicherte sich mit 21,80 Punkten den ersten Platz. Sehr stark war ihr Auftritt mit dem Band. Bei der Jugend E8 (Jahrgang 2011) trat nur eine Biberacherin an. Unter 14 Teilnehmerinnen erreichte Alexia Weiß mit ihrem Auftritt ohne Handgerät und ihrer Reifenübung mit einer Gesamtpunktzahl von 24,50 den zweiten Platz. Ihr Auftritt mit dem Reifen war der beste in ihrer Altersklasse.

Vier TG-Gymnastinnen starteten in der Altersklasse E9 (Jahrgang 2010). Elisabet Bangert erzielte punktgleich mit Lisa Kadutschenko (beide 23,35 Zähler für die Reifenübung und eine Übung ohne Handgerät) Platz neun, dicht gefolgt von Clara Belaroui (11./22,90) und Eva Zeh (13./21,95 Punkte).

Die Schwestern Luisa und Linda Popp (Jahrgang 2009) starteten in der Altersklasse D10. Hier waren eine Band-, Keulen- und Reifenübung zu absolvieren. Luisa Popp wurde Neunte (31,75 Punkte), Linda Popp Elfte (31,30). Nachdem ihre Schwester Maya den ersten Platz in ihrer Altersgruppe erzielt hatte, freute sich auch die elfjährige Alina Onser mit 39,35 Punkten sehr über den zweiten Platz. Anna-Sophia Popov verpasste als Vierte (37,65 Punkte) nur knapp das Siegertreppchen unter den ingesamt zwölf Teilnehmerinnen. Selina Groß und Aylin Oskin (Jahrgang 2006/2007) waren die ältesten Teilnehmerinnen aus Biberach und hatten mit 17 Sportlerinnen auch die größte Zahl an Konkurrentinnen. Selina Groß landete mit 40,45 Punkten auf Platz sieben, Aylin Oskin (40,10) auf Platz acht.