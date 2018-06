Maucher führt auf Naturkundepfad

Der städtische Umweltbeauftragte Ulrich Maucher lädt für Donnerstag, 14. Juni, zu einer Führung auf dem Naturkundepfad ein. Treffpunkt zum „Spazieren-Sehen“ ist um 9.30 Uhr beim Pestalozzi-Gymnasium. Das Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe „Lebensfreude erhalten – aktiv bleiben“ für reifere Menschen. Erkundet wird der erste Abschnitt des Naturkundepfads, der am PG beginnt und an der Gaisentalstraße auf Höhe Schützenkeller endet. Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Der Naturkundepfad führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft, sowohl mit städtischen als auch mit naturnahen Elementen. Interessierte bekommen Einblicke in ökologische Zusammenhänge und erfahren so manches über die in Biberach vorkommenden Tiere und Pflanzen. Daneben kommen aber auch die geologischen und kulturhistorischen Besonderheiten Biberachs zur Sprache.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule erforderlich unter Telefon 07351/519613 oder E-Mail vhs@biberach-riss.de. Einklappen Ausklappen