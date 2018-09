Matthias Stegbauer triumphiert erneut beim Burrenwaldlauf

Bei besten läuferischen Bedingungen haben der Lauftreff der TG Biberach und die Betriebssportgemeinschaft Boehringer Ingelheim im Burrenwald den 41. Herbstlauf ausgerichtet. Dabei waren jeweils 39 Teilnehmer beim Fünf- und beim Zehn-Kilometer-Lauf am Start.

Gewinner über die Fünf-Kilometer-Distanz waren Nicole Figel und Markus Rieger. Über die zehn Kilometer liefen Martina Paller und Matthias Stegbauer als Erste über die Ziellinie. Den Sieg über die fünf Kilometer durch den herbstlichen Burrenwald erlief sich Markus Rieger von der BSG Boehringer Ingelheim in der sehr guten Zeit von 17:44 Minuten. Spannend verlief das Rennen um den zweiten Platz. Dabei war Florian Huber von der Laufarena Allgäu als Zweiter mit 18:00:03 Minuten schneller als Simon Schlanser von der TG Biberach (18:03 Minuten).

Noch knapper ging der Frauenlauf über diese Distanz aus. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen lag hier Nicole Figel (TG Biberach) mit 24:28 Minuten vor ihrer Vereinskameradin Sonja Knopf (TG Biberach, Triathlon). Dritte wurde Sarah Neßlinger (BSG Boehringer Ingelheim) in 25:58 Minuten.

Über die Zehn-Kilometer-Strecke hat Matthias Stegbauer von den Schaichtal Runners Laupheim seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigt. Mit einer leicht verbesserten Zeit von 38:02 Minuten gegenüber dem Vorjahr (38:38 Minuten) lief er als Sieger durchs Ziel vor Nico Russ vom SV Birkenhard, der in 38:22 Minuten das Rennen beendet und seine derzeitige Toppform bewies. Den Podestplatz drei sicherte sich Florian Fischer (Biberach) mit 38:51 Minuten. Eine klare Angelegenheit für Martina Paller aus Äpfingen war der Zehn-Kilometer-Lauf der Frauen. Sie gewann souverän in der Zeit von 42:27 Minuten. Barbara Bach aus Heudorf überquerte die Ziellinie in 46:06 Minuten als Zweite, gefolgt von Carolin Santherr (SV Stafflangen) mit 47:59 Minuten.

Für Unverständnis sowohl bei den Läufern wie auch bei den Organisatoren sorgten ein paar Gedankenlose bei der Zehn-Kilometer-Strecke. Sie rissen zwischen den Zwei- und Vier-Kilometer-Distanzen fast alle Streckenmarkierungs- und Kilometerschilder weg und warfen sie ins Unterholz. Damit hatten die im Lauf Führenden keine Orientierung mehr und liefen einige hundert Meter zu viel. Die Organisatoren mussten beim Abbau teilweise ins Unterholz steigen, um die Markierungspfosten wieder einzusammeln zu können. In den bisherigen 40 Läufen ist Derartiges nach Angaben der Veranstalter nicht vorgekommen.