Matthias Hatzing trifft vier Mal für Ummendorf

Tabellenführer Ummendorf hat in seinem Heimspiel in der Fußball-Kreisliga A I gegen Dettingen II nichts anbrennen lassen. Der SV Erolzheim patzt in Muttensweiler und lässt dort alle Punkte liegen. Die Verfolger Mittelbiberach und Stafflangen gewinnen ihre Spiele. Ochsenhausen II gewinnt das Kellerderby gegen Unterschwarzach.

SV Erlenmoos – FC Mittelbiberach 0:2 (0:1). Trotz der 1:0-Gästeführung zur Pause waren die Platzherren in Halbzeit eins die bessere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel ausgeglichen, aber mit dem zweiten FCM-Treffer (70.) war für den SVE die Partie gelaufen. Tore: 0:1 Fabian Zell (33.), 0:2 Matthias Schmidberger (70.). Res.: 0:5.

SV Ochsenhausen II – LJG Unterschwarzach 2:0 (1:0). Die Gastgeber waren die feldüberlegene Mannschaft und hatten ein Plus an klaren Tormöglichkeiten. Nach der 2:0- Führung in der 55. Minute ließen sich die Gastgeber den Sieg nicht mehr aus den Händen nehmen. Tore: 1:0 Martin Bamberger (41.), 2:0 Johannes Ruf (55. FE). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Andreas Kaiser (SV Ochsenhausen II) in der 80. Minute.

SV Muttensweiler – SV Erolzheim 3:2 (3:2). Eine starke Vorstellung zeigte der SV Muttensweiler in seinem Heimspiel gegen den SV Erolzheim. Der Tabellenzweite aus dem Illertal lief dem Spiel immer hinterher. Auch in der ausgeglichenen zweiten Halbzeit ließen sich die Gastgeber den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Tore: 1:0 Markus Hensler (14.), 2:0 Christian Werner (28.), 2:1 (29.) Radu Armencea, 3:1 Patrick Schuler (36.), 3:2 Muhammed Sarici (44.). Res.: 0:1.

FC Bellamont – SV Haslach 2:0 (1:0). Das Spiel in Bellamont war lange Zeit ausgeglichen. Erst nach dem 1:0 in der 63. Minute durch FCB-Spieler Stephan Maucher bekamen die Platzherren Oberwasser. Trotzdem dauerte es bis zur 87. Minute, ehe Uwe Martin mit dem 2:0 alles klar machen konnte. Res.: 5:0.

TSV Ummendorf – SV Dettingen II 6:0 (4:0). Zu einer schnellen Entscheidung kam der TSV Ummendorf in seinem Heimspiel gegen den SV Dettingen II. Bereits nach 17 Spielminuten führte der TSV mit 3:0 und die Partie war gelaufen. Im zweiten Durchgang ließ es Ummendorf etwas ruhiger angehen, ohne jedoch in Gefahr zu kommen. Tore: 1:0 Matthias Knupfer (4.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Matthias Hatzing (6., 17., 40., 57.), 6:0 Tim Kästle (88.).

SV Stafflangen – SV Winterstettenstadt 3:1 (1:1). In einem kampfbetonten Spiel behielten die Gastgeber völlig verdient die Oberhand. Spieler des Tages war Gästetorhüter Andreas Schuldis, der mit seinen Paraden den SVS fast verzweifeln ließ. Tore: 1:0 Oliver Straub (5.), 1:1 Alexander Heber (42.), 2:1 Manuel Schirmer (73.) , 3:1 Julian Aßfalg (81.). Res.: 5:0.