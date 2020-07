Matthias-Erzberger-Schule zeichnet soziales Engagement aus

In diesen schwierigen Corona-Zeiten, in denen auch das Schulleben erheblich beeinträchtigt ist, gibt es Lichtblicke. Mit dem erstmals von der Matthias-Erzberger-Schule (MES) verliehenen Sozialpreis sollen diese Lichtblicke ins Rampenlicht gerückt werden.

Der Preis wird vom Freundeskreis der MES gestiftet und ist mit 500 Euro dotiert. Auf diese Weise soll herausragendes soziales Engagement hervorgehoben und entsprechend gewürdigt werden. Die Jury des MES-Sozialpreises, die aus dem Vorstand des Freundeskreises besteht, hat aufgrund der zahlreichen Nominierungen entschieden, dass der Preis gesplittet wird.

So erhält Yvonne Hagmeyer aus der Fachschule für Sozialpädagogik den Preis für ihr herausragendes Engagement als Klassensprecherin. Die angehende Erzieherin konnte Mitschülern, die in besondere Schwierigkeiten geraten waren, nicht nur Mut zusprechen, sondern diesen auch helfend zur Seite stehen. Zudem hat sie für die sieben Klassen der Fachschule für Sozialpädagogik selbstständig und aus Eigeninitiative heraus eine fachbezogene Kinosondervorstellung organisiert. Der gemeinsame Kinobesuch und die daraus resultierenden Gespräche waren eine Bereicherung für die Schüler der Sozialpädagogik. Auch an der Weihnachtsfeier der MES beteiligte sich Yvonne Hagmeyer in Eigeninitiative mit einem selbst verfassten Poetry-Slam. Sie wählte eine Vortragsform, die die Schüler sehr gut ansprach und mitriss, um mit der schweren Thematik von sozialer Ausgrenzung und Identitätssuche ihre Zuhörer zum Nachdenken zu bewegen. Yvonne Hagmeyer erhielt den Preis sowie das Preisgeld in Höhe von 250 Euro im Beisein der Schulleiterin der MES, Gabriele Kallenbach-Blasen, bei der Zeugnisübergabe aus den Händen des Vorsitzenden des Freundeskreises, Gerhard Miller.

Leila Fernouch, Dionita Guri, Flora Kamberi, Leigh-Ann Palmer sowie Sebastian Reiser aus dem VABG sind die weiteren Preisträger. Zusammen bilden sie eine „Mannschaft“, die nach Ansicht der Jury ebenfalls den Preis verdient hat. Ausgezeichnet werden die Schüler für ihr hohes soziales Engagement, das sie im Umgang mit einer Schülerin, die an den Rollstuhl gebunden ist, gezeigt haben.

In einer kleinen, coronaangepassten Feierstunde erhielten auch diese Preisträger den Preis sowie jeweils einen Umschlag mit 50 Euro Preisgeld aus den Händen von Gerhard Miller. Er betonte in seiner kurzen Ansprache seine Freude darüber, dass soziales Engagement im Schulleben immer noch fest verankert ist. Daher sei er sehr froh, dieses durch den neuen Sozialpreis würdigen zu dürfen. Sichtlich stolz ließen sich die Preisträger im kleinsten Rahmen feiern.