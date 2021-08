Matthias-Erzberger-Schule verabschiedet Erzieherinnen und Erzieher

Die Fachschule für Sozialpädagogik hat den Abschluss des Schuljahres coronabedingt klassenintern im Musiksaal der Matthias-Erzberger-Schule (MES) gefeiert.

Die Festveranstaltungen begannen jeweils mit der Ansprache der Fachabteilungsleiterin Michaela Baur. Sonnenschein und Regen markieren die Bausteine eines Berufs der Erzieherinnen und Erzieher und wurden so auch in der Rede thematisiert. Wer durch den Regen geht, erlebe eine andere wertvolle Sicht auf die Dinge, die so selbstverständlich erschienen. Hierbei hätten auch Erlebnisse und auch herausfordernde Erfahrungen rund um die Pandemie beigetragen und die Auszubildenden nach dem Durchleben von belastenden Situationen in den Persönlichkeiten gestärkt.

Andrea Hoferer und Andreas Stehle sowie Johannes Fiederling, die Klassenlehrerinnen der Oberkurse sowie der Teilzeitklassen und der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) verabschiedeten sich von ihren Schülerinnen und Schülern mit persönlichen Worten und Wünschen. Ausgehend von Reinhard Meys Lied „Du bist ein Riese, Max“ wurde das Bild vom Kind in den Mittelpunkt der Gedanken gestellt, Kinderseelen, die wachsen oder schrumpfen, wenn Liebe geschenkt oder entzogen wird. Auch der begleitende Humor, der alles leichter macht, wurde als Wunsch mit auf den Lebensweg gegeben. Die Schülerinnen und Schüler bedankten sich mit individuellen Beiträgen, beispielsweise mit Theaterszenen, die den Schulalltag auf erfrischende Weise nachzeichneten.

In ihren Praxisgruppen gratulierten Petra Fleischer, Luitgard Kasper-Merbach, Nathalie Rester, Heiko Stanke und Andreas Stehle den Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten zur staatlichen Anerkennung. Abteilungsleiterin Michaela Baur verabschiedete die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten in den Alltag und hob eindrucksvoll die Bedeutsamkeit des Berufes der Erzieherin und des Erziehers hervor.

Folgende Schülerinnen und Schüler schlossen ihre schulische Ausbildung erfolgreich ab und werden nach den Sommerferien ihr Berufspraktikum unter anderem in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderzentren, Kindertageseinrichtung, Horten und Wohngruppen beginnen:

Klasse BKSP 2/1: Dorina Broede (Aulendorf), Sonja Buda (Gutenzell-Hürbel), Fatma Demir (Neu-Ulm), Anna Deufel (Uttenweiler), Anja Fiderer (Oberstadion), Kathrin Fink (Steinhausen/Rottum), Ann-Kathrin Frick (Laupheim), Nina Geiselmann (Kellmünz), Anna-Maria Huber (Oberstadion), Heba Mannina (Biberach), Sarah Mayer (Biberach), Leonie Miller (Laupheim), Lorisa Zieher (Biberach), Aslihan Sandikci (Ulm), Hannah Schick (Rot an der Rot), Nadine Schlagentweith (Biberach), Antonia Wolf (Biberach).

Klasse BKSP 2/2: Selina Aßfalg (Oberstadion), Juliana Fritsch (Schwendi), Fabian Fundinger (Erolzheim), Franziska Geist (Dettingen), Ronja Göhring (Mietingen), Elena Heinz (Schwendi), Eileen Imsel (Ochsenhausen), Nadine Kiessling (Schwendi), Larissa Laupheimer (Kirchberg), Leonard Leger (Mittelbiberach), Jennifer Murr (Erlenmoos), Irma Ott (Biberach), Lara Riegger (Mietingen), Selin Söker (Herbertingen), Rebecca Wierling (Mittelbiberach).

Klasse BKSP T3: Ann Kathrin Dürr (Bad Wurzach), Elisabeth Graf (Laupheim), Jana Skersies (Unlingen), Alexandra Schuler (Aulendorf).

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beendeten – unterstützt durch zahlreiche Träger der Kindertageseinrichtungen und Anleiterinnen und Anleiter – ihr Berufspraktikum und erhielten die staatliche Anerkennung als Erzieherin und als Erzieher und den Bachelor Professional für Sozialwesen:

Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten: Antje Adams (Kinderkrippe des Hospitals Biberach), Jana Angele (Kindergarten Arche Noah, Rot an der Rot), Silvana Braun (Städt. Kindergarten Ringschnait), Gisela Ege (Kinderkrippe Storchennest, Ummendorf), Lukas Ego (Städtischer Kindergarten Ziegelbach, Bad Wurzach), Lea Engelhart (Kindergarten St. Franziskus, Bad Saulgau), Chantal Ernst (Ev. Kindergarten Sandberg, Biberach), Theresa Ertle (Kath. Kindergarten St. Uta, Uttenweiler), Nicolai Fels (Städt. Kindergarten Gregorianium, Laupheim), Valeria Feuerstein (Hort Birkendorf, Biberach), Salome Frey (Kath. Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus, Baltringen), Theresa Führle (Kath. Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus, Baltringen), Nadine Häussermann (Kindertagesstätte Aßmannshardt, Aßmannshardt), Yvonne Hagmeyer (Kath. Kindergarten St. Martinus, Erolzheim), Lisa Harsch (Kindergarten Regenbogen, Riedlingen), Katharina Hurtig (Kath. Kinderhaus St. Gallus, Rißegg), Lea Jäger (Kath. Kindergarten St. Clemens, Betzenweiler), Jeremias Keim (Städt. Kindertagesstätte Wielandstraße, Biberach), Celine Kohlhepp (Kinderkrippe Altenstadt), Lena Kunz (Heilpädagogisches Kinder- und Jugendheim Huck Finn, Ochsenhausen), Katharina Mase (Rehaklinik Schwabenland, Dürmentingen), Lisa Mayerhofer (Katholischer Kindergarten St. Maria, Ummendorf), Katarzyna Mientus (Ev. Kindergarten Neusatzweg, Biberach), Valeriya Monsch (Kath. Kindergarten St. Martinus, Erolzheim), Franziska Nass (Kinderkrippe des Hospitals Biberach), Jacqueline Öhl (Kindergarten Storchennest, Riedlingen), Magda Juliana Palomino Castro (Kindergarten Federseezwerge, Bad Buchau), Nadja Porombka (Städt. Kinderhaus, Emerkingen), Annika Rauscher (Kindergarten Storchennest, Riedlingen), Angelika Repp (Städt. Kindergarten Memelstraße, Biberach), Katharina Scheffold (Kindergarten Federseezwerge, Bad Buchau), Darina Schwer (Kita St. Franziskus Schwendi), Nadine Schweter (Städt. Kindergarten Fünf Linden, Biberach), Leonie Wohnhaas (Gemeindekindergarten Klabautermann, Sießen im Wald).

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beendeten – unterstützt durch zahlreiche Träger der Kindertageseinrichtungen und Anleiterinnen und Anleiter – ihre praxisintegrierte Ausbildung und erhielten die staatliche Anerkennung als Erzieherin und als Erzieher und den Bachelor Professional für Sozialwesen:

Klasse BKSP IT3: Alina Buck (Kindertagesstätte Oberhöfen), Lisa Marie Fuchs (Kindergarten Ringschnait), Alisa Gmeinder (Hort Memmingen), David Göle (Kindertagesstätte Schemmerhofen), Selina Hermann (Städt. Kindergarten Rißegg), Lisa Kapitel (Kindervilla Schlossgut Warthausen), Mariell Maurer (Kindergarten Seegrashüpfer, Alleshausen), Tanja Münst (Kindergarten Zauberstein, Steinhausen/Rottum), Marlena Rieger (Kindertagesstätte Awo, Ulm), Elena Schmid (Kath. Kindergarten Ingerkingen), Sarah-Maria Schmid (Städt. Kindergarten Fünf Linden, Biberach), Judith Siodlaczek (Kath. Familienzentrum Maselheim/Laupertshausen), Margarete Stein (Kindergarten Gorheimer Allee Sigmaringen), Laura Sophie Waibel (Kath. Familienzentrum Maselheim), Theresa Winter (Kindergarten Oberessendorf), Laura Wissel (Kinderhaus St. Nikolaus), Lisa Zell (Kindertagesstätte Birkenhard).