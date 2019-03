Matthias-Erzberger-Schule unterstützt Stiftung von Dr. Reginamaria Eder seit 20 Jahren

Am vergangenen Montag hat in der dritten Stunde kein gewöhnlicher Unterricht auf dem Stundenplan der Matthias-Erzberger-Schule (MES) gestanden. Diese Stunde wurde auf Wunsch der Schülervertretung (SMV) Dr. Reginamaria Eder und deren Kamerun-Projekt gewidmet. Grund für den Besuch der Gründerin der Eder-Mollé-Stiftung war die feierliche Spendenübergabe der in der Weihnachtszeit durch die Schüler gesammelten und anderen Spenden für die Arbeit der Stiftung, die Mädchen und junge Frauen in dem afrikanischem Land unterstützt.

Besonders feierlich war die diesjährige Spendenübergabe, da die MES die Arbeit der Stiftung nun seit mehr als 20 Jahren unterstützt und zum 20. Mal ein Spendenbetrag übergeben werden konnte. Seit 1998 ist die Verbindungslehrerin Petra Wagner die treibende Kraft hinter diesem Projekt, das gleich nach seiner Initiierung 1998 mit einem Preis für Schulprojekte in der Stuttgarter Liederhalle ausgezeichnet wurde. Regelmäßig spendet die Schule Teile der Verkaufserlöse des MES-Stands auf dem Biberacher Christkindles-Markt sowie die in den Klassen in der sogenannten „Sparschwein-Aktion“ gesammelten Geldbeträge. Wenn man hier pro Jahr eine Summe von rund 1000 Euro annimmt, so ist bereits ein ordentlicher Betrag zusammengekommen. Zusätzliche Aktionen wie Spendenläufe in den Jahren 2016 und 2017 sowie die Konzertreihe „Rock für Kamerun“ vergangenes Jahr brachten weitere Erlöse von jeweils rund 1500 Euro, die der Stiftung zuflossen. Auch die MES-Backstube führt einen Teil ihrer Erlöse als Spende für das Kamerun-Projekt ab.

In der Feierstunde stellte Reginamaria Eder in der Aula der MES vor gut gefüllten Rängen die Arbeit ihrer Stiftung genau vor. Vielen Schülern wird in diesem Rahmen einmal mehr bewusst, dass sie in Biberach auf der Sonnenseite leben – anders als in Kamerun, wo gerade Mädchen und junge Frauen oft die Schattenseiten des Lebens erfahren müssen. Aus diesem Grund unterstützt die Eder-Mollé-Stiftung gerade Mädchen, um ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes und würdiges Leben zu ermöglichen. Ohne die geförderten Ausbildungen unter anderem zur Hauswirtschafterin, zur Näherin oder zur Büroangestellten würden viele Mädchen auf der Straße leben und wären Vergewaltigungen und Prostitution ausgesetzt.

Besseres Leben ermöglichen

Vor einer guten Ausbildung steht eine solide Schulbildung. Auch hier unterstützt das Projekt die Mädchen, indem es für sie das Schulgeld übernimmt. Aber auch in den Bereichen Hygiene oder Verhütung unterstützt die Stiftung die jungen Kamerunerinnen. Nicht nur das Schulgeld, sondern unter anderem auch die Kosten für das Ausbildungsequipment wie Computer und Nähmaschinen muss die Stiftung aufbringen. Dabei ist sie ausschließlich auf Spenden angewiesen.

Seit zwanzig Jahren ist die Bereitschaft in der MES unvermindert hoch, die Mädchen in Kamerun zu unterstützen und ihnen so ein besseres Leben zu ermöglichen. Somit konnte Reginamaria Eder auch in dieser Feierstunde wieder ein ordentlicher Spendenbetrag übergeben werden, den sie dankend annahm. Gleichzeitig betonte sie die Möglichkeit, in ihrer Stiftung vor Ort in Kamerun ein Praktikum zu absolvieren. Die SMV plant derweil ihr nächstes großes Projekt zur Unterstützung der Stiftung: Am 10. Mai findet im Biberacher Abdera das zweite Benefizkonzert „Rock für Kamerun“ statt. Die SMV der MES organisiert für diesen Abend wieder Bands, die umsonst spielen. Die Erlöse der Veranstaltung gehen an die Stiftung nach Kamerun. Das gesamte Konzert samt Kartenvorverkauf, Vorbereitung und Durchführung wird von der Schülerschaft organisiert. Noch werden Sponsoren und Spender gesucht, die dieses Vorhaben unterstützen wollen. Bei Interesse wird der Kontakt über die Matthias-Erzberger-Schule hergestellt.