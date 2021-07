Matthias-Erzberger-Schule: Jury kürt beste Videos

Die Landwirtschaft als modernen und zukunftsweisenden Wirtschaftszweig in einem Imagefilm zu präsentieren lauteten Aufgabe und Ziel des Videoprojekts an der Matthias-Erzberger-Schule (MES). Das Projekt rief Klaus Wachter als abgeordnete Lehrkraft von der Gebhard-Müller-Schule als „Co-Produktion“ der beiden beruflichen Schulen vor einem Jahr ins Leben. Nun wählte eine Jury den Siegerbeitrag aus.

Die technikaffinen Auszubildenden des ersten Lehrjahrs zum Landwirt beziehungsweise zur Landwirtin entwickelten Ideen und Konzepte, die beweisen, wie wichtig es ihnen ist, ihren Beruf in einem modernen Licht präsentieren zu können. Auch das Drehen der Filme selbst war eine Herausforderung, zumal nicht nur modernste Technik auf den Feldern und Wiesen in Aktion gefilmt wurde, sondern auch bei den Aufnahmegeräten selbst zum Einsatz kam. Ein Teilnehmer des Projektes wies darauf hin, dass vielfach auch Spontanität bei der Umsetzung der Filme gefragt war. Für den Feinschliff der Imagefilme konnte der professionelle Mediengestalter Daniel Hessner gewonnen werden.

Kürzlich wurde das beste Video von einer Jury prämiert: Dieser gehörten der Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU), Markus Stützlein vom Landesbauernverband, Regina Mack als Vertreterin des Bundes der Landjugend Württemberg-Hohenzollern sowie Doris Härle als Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands Biberach-Sigmaringen an. Beeindruckt war die Jury von allen Videoproduktionen. Als Sieger ging letztlich Matthias Buck hervor. Dieses Video informiere nicht nur, sondern wecke auch Emotionen, so die Jury. Lobend hervorgehoben wurde auch die Choreografie, denn die Jahreszeiten mit den für die Landwirtschaft typischen Arbeiten werden chronologisch gezeigt bis hin zur Vermarktung der Produkte. Weitere Preise, die in einer kleinen Feierstunde verliehen wurden, gingen an Phil Dinger, Daniel Wieland, Daniel Diebold und Luis Speck.

Freuen durften sich die Auszubildenden zudem über Eintrittskarten zum landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart. Die Karten stiftete der Bauernverband. Ebenso hat der Freundeskreis der MES einen Geldpreis gestiftet. Josef Rief spendierte dem Sieger eine Reise für zwei Personen nach Berlin.