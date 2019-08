Matthias-Erzberger-Schule ehrt zahlreiche Preisträger

„Abschied und Neubeginn – Dieses Motto hat nicht nur das Ende des Schuljahres und die beginnenden Sommerferien im Blick, wo es erst einmal heißt, von vielen am Schulleben Beteiligten zumindest für sechs Wochen Abschied zu nehmen, sondern auch und ganz besonders den Abschied der Rektorin“, schreibt die Matthias-Erzberger-Schule (MES) in ihrer Pressemitteilung. Zum Ende des Schuljahrs tritt die langjährige Schulleiterin der MES in den Ruhestand. Oberstudiendirektorin Hildegard Ostermeyer verabschiedete sich mit einer sehr persönlichen Rede aus dem aktiven Schuldienst.

Hildegard Ostermeyer dankte ihrem Stellvertreter Mathias Nölting und ihrem Schulleitungsteam sowie dem gesamten Kollegium der MES für die stets gute Zusammenarbeit. Ein Dank ging auch an den Landkreis Biberach als Schulträger sowie die zuständigen Stellen im Regierungspräsidium. Einen besonderen Dank richtete die scheidende Schulleiterin an die Schülerschaft. Diese verabschiedete sich auf besondere Weise von Hildegard Ostermeyer: Die Klassensprecher überreichten außer einem Wunsch für den Ruhestand auch jeweils eine Blume. Somit geht eine Ära an der Schule zu Ende.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs, das nach sechs Wochen Ferien stets einen kleinen Neubeginn darstellt, startet die Amtszeit der neuen Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen – somit sieht die Schule in diesem Herbst einem größeren und mit Spannung erwarteten Neubeginn entgegen.

Einige Beiträge von Schülern sowie aus dem Lehrerkollegium brachten den entsprechenden Schwung in die Abschlussfeier und umrahmten die Preisvergaben, mit denen besondere Schülerleistungen des vergangenen Schuljahrs geehrt wurden. Einen besonderen Akzent setzte in dem bunten Programm, durch das Martina Barghorn-Ghosh führte, die Klasse SGS11 des Beruflichen Gymnasiums, die Szenen eines einstudierten Theaterstücks darbot.

Die zahlreichen Preisträger in allen Schularten unterstreichen den Erfolg der schulischen Ausbildung. Musikalisch sorgte der Lehrerchor mit afrikanischen Rhythmen unter der Leitung von Sieglinde Ranz für eine der Temperatur angemessene Einstimmung auf die Sommerferien. Natürlich durfte der Überraschungsbeitrag der SMV (Schülermitverantwortung) nicht fehlen. Im Anschluss an die gemeinsame Abschlussfeier in der Aula des Kreisberufsschulzentrums wurden die Zeugnisse durch die Klassenlehrer ausgegeben.

Die Preisträger des Schuljahrs 2018/2019:

Preis des Landrats:

Ann-Sophie Berg, Biberach; Denise Arpogaus, Rot an der Rot; Jan Rösch, Biberach; Doreen Holzbecher, Laupheim; Theresa Kappel, Biberach; Zoi Pfarr, Warthausen; Fabian Fundinger, Erolzheim; Vanessa Ziju, Wain; Erika Merker, Ummendorf; Joel Staib, Schemmerhofen; Lisa Holitzner, Achstetten; Sinidu Negese, Laupheim; Maren Gotter, Biberach; Luca Gnann, Bad Schussenried; Paula Löhring, Ingoldingen; Dilay Eroglu, Biberach.

Hilde-Frey-Preis:

Lara Berger, Schwendi; Lea Kratz, Ummendorf; Joel Staib, Schemmerhofen; Maren Gotter, Biberach; Paula Löhring, Ingoldingen; Dzenifer Gemes, Biberach.

Weitere Preise und Belobigungen:

Sechsjähriges Gymnasium Ernährung, Soziales und Gesundheit:

Preis: Amelie Ries, Steinhausen; Lisa Kehrle, Oberstadion; Ann-Sophie Berg, Biberach; Jasmina Dreher, Biberach.

Lob: Moritz Emele, Biberach; Julia Smirnow, Biberach; Martin Zimmermann, Biberach; Frederick Bertsch, Ochsenhausen; Julia Enderle, Maselheim; Emilia Gropper, Kirchberg; Maximilian Häge, Burgrieden; Katja Hunger, Ummendorf; Christina Lutz, Schwendi; Helen Mueller, Kirchberg; Marlene Schimmel, Ummendorf; Jana Fiderer, Oberstadion; Lisa Munding, Attenweiler; Johanna Nusser, Attenweiler; Luis Stöhr, Mundeldingen; Celia Castrillon Villarrubia, Biberach; Katharina Merk, Warthausen; Selina Emser, Ummendorf; Lisa Feyen, Biberach; Anika Hecker, Biberach; Magdalena Hummel, Uttenweiler-Sauggart; Lewin Jones, Biberach; Luca Koch, Biberach; Lynn Kummer, Biberach; Laura Rippert, Warthausen; Marla Schick, Baustetten; Maren Schmid, Ummendorf; Janina Schulz, Mittelbiberach.

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium:

Lob: Anna-Sophie Holder, Schwendi; Isabell Schneider, Ertingen; Lara Stohlmann, Biberach; Lea Unterfrauner, Eberhardzell; Leonie Weinmann, Aßmannshardt; Lara Berger, Schwendi; Luisa Härle, Schemmerhofen; Mona Scheuermeyer, Ertingen; Melina Ege, Uttenweiler.

Biotechnologisches Gymnasium:

Preis: Leonard Jucker, Ochsenhausen; Elisabeth Dommer, Rottenacker; Simone Restle, Biberach; Maximilian Ernst, Hochdorf; Nina Gut, Biberach; Anna Meding, Munderkingen; Kira Schänzle, Oberstadion; Pia Schwarz, Biberach.

Lob: Lara Bürk, Erolzheim; Sophie Hauer, Maselheim; Marie-Louise König, Laupheim; Julia Müller, Aulendorf; Julia Schühle, Warthausen; Nina Dieminger, Warthausen; Leonie Wilhelm, Schemmerhofen; Julia Missel, Emerkingen; Chiara Sontheimer, Dürnau; Stephanie Maier, Eberhardzell.

Sozialwissenschaftliches Gymnasium:

Preis: Denise Arpogaus, Rot an der Rot; Fabienne Ouvrard, Schemmerhofen; Marie Schick, Rot an der Rot; Miriam Stöhr, Laupheim; Julia Egger, Dettingen; Julia Schneider, Bad Buchau; Melina Wiedemann, Erolzheim; Jan Rösch, Biberach; Laura Laupheimer, Schemmerhofen; Angelina Bauer, Tannheim; Laura Rothenhäusler, Ummendorf; Hanna Rückert, Schemmerhofen.

Lob: Klara Angele, Rot an der Rot; Jana Bek, Oberhöfen; Lara Braig, Ochsenhausen; Annika Leuze, Attenweiler; Lisa Mühle, Bad Buchau; Elodie Ouvrard, Schemmerhofen; Hannah Poltorak, Laupheim; Tim Schätzle, Mittelbiberach; Catherine Hermann, Biberach; Matthias Kapfer, Biberach; Amelie Krebs, Biberach; Anna Wagner, Biberach; Johannes Egle, Biberach; Romy Hatzing, Ummendorf; Katharina Lutz, Schwendi; Lea Munding, Attenweiler; Magdalena Sigg, Berkheim; Anna-Lena Steimer, Laupheim; Leonie Stetter, Wain; Lisa Bauer, Warthausen; Maxi-Celina Hollburg, Erlenmoos; Jana Kloos, Mittelbiberach; Raphael Locher, Ochsenhausen; Larissa Pfaff, Großschafhausen; Franziska Rapp, Schemmerhofen; Hanna Schänzle, Biberach; Alina Strehlow, Warthausen; Jana Duelli, Eberhardzell; Chiara Heinz, Schwendi; Matea Sola, Dürmentingen; Veronika Hehl, Biberach; Lea Rehwald, Mietingen; Luisa Hildenbrand, Biberach; Silas Mieger, Hochdorf; Kristina Miller, Riedlingen; Anna Graf, Schemmerhofen; Joy Walther, Biberach; Lena Gnann, Warthausen.

Zweijähriges Berufskolleg für Biotechnologische Assistenten

Preis: Natalie Braun, Ulm; Melissa Gärtner, Ravensburg; Theresa Kappel, Biberach; Zoi Pfarr, Warthausen; Arina Egel, Oberstadion; Nadine Bierenstiel, Berkheim; Sandra Haid, Hörenhausen.

Lob: Carina Eser, Aichstetten; Jana Glocker, Laupheim; Lars Huscheck, Memmingen; Florian Schneider, Biberach; Ray Ruf, Aitrach.

Zweijährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung und Gesundheit und Pflege:

Preis: Lea Jaster, Bad Schussenried; Lea Kratz, Ummendorf; Mara Jehle, Schemmerhofen; Isabel Sigli, Äpfingen; Joel Staib, Schemmerhofen.

Lob: Lukas Leiding, Orsenhausen; Erik Müller, Rot an der Rot; Antonia Sorg, Laupheim; Anna-Maria Zinser, Gutenzell, Annika Berendorf, Bad Schussenried; Katharina Blersch, Aßmannshardt; Anna Silbermann, Warthausen; Ajsa Havic, Ochsenhausen; Laura Kunkel, Rot an der Rot, Büsra Aydin, Bad Schussenried; Hannah Paul, Schemmerhofen; Melanie Wiedergrün, Winterstettendorf; Kathrin Becker, Ringschnait; Lisa Rieger, Unterstadion; Katharina Steinhauser, Biberach.

Berufsfachschule für Kinderpflege

Preis: Lisa Holitzner, Achstetten.

Lob: Tatjana Miller, Laupheim.

Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

Preis: Annette Gebert, Biberach; Doreen Holzbecher, Laupheim; Jonas Merk, Steinhausen; Melissa Rueß, Burgrieden.

Lob: Noah Gnandt, Ingoldingen; Angela Hospach, Oberdischingen; Felix Kutter, Steinhausen; Moritz Licht, Ochsenhausen.

Hauswirtschaftliche Berufsschule

Preis: Svenja Kotchi, Altshausen; Maren Gotter, Biberach.

Lob: Antonia Bucher, Bad Waldsee; Maria Waibel, Ahlen.

Landwirtschaftliche Berufsschule

Preis: Luca Gnann, Bad Schussenried; Matthias Wiest, Erlenmoos; Paula Löhring, Ingoldingen.

Lob: Johannes Albinger, Eberhardzell; Thomas Braun, Allmendingen; Stephanie Henle, Obermarchtal; Philipp Kaplan, Ostrach; Jonas Maier, Schemmerberg; Mario Schöllhorn, Fischbach; Noah Ziesel, Berkheim.

Berufsfachschule für Altenpflege

Lob: Jessica Natterer, Ochsenhausen; Marcel Sprenger, Bad Schussenried; Oliver Schuhmacher, Biberach.

Berufsfachschule für Altenpflegehilfe

Preis: Sinidu Negese, Laupheim.

Lob: Cengizhan Aydin, Bad Schussenried.

Fachschule für Altenpflege

Preis: Franziska König, Warthausen; Karin Rehm, Laupheim; Manuela Traub, Dürmentingen.

Lob: Petra Buchmann, Altheim; Katharina Gaurich, Bad Buchau; Kerstin Nacke, Warthausen.

Fachschule für Sozialpädagogik

Preis: Leonie Wohnhaas, Schwendi; Hanna Lang, Biberach; Vanessa Ziju, Wain

Lob: Salome Frey; Wain; Theresa Führle, Mietingen; Nadja Krause, Altenstadt; Silvana Krull, Ochsenhausen; Lena Kunz, Berkheim; Lisa Mayerhofer, Eberhardzell; Valeriya Monsch, Ochsenhausen; Sandra Traber, Attenweiler; Sarah Brenner, Hüttisheim; Judith Keppler, Uttenweiler; Wiebke Laack, Maselheim; Jasmin Machut, Biberach; Anna Wieczorek, Biberach; Heike Gebhart, Kanzach; Amila Hodzic, Laupheim; Barbara Metzger, Eberhardzell; Ann-Kathrin Stütz, Biberach.

Fachschule für Sozialpädagogik in Teilzeitform

Preis: Erika Merker, Ummendorf.

Lob: Jana Skersies, Unlingen.

Fachschule für Sozialpädagogik praxisintegriert

Preis: Laura Waibel, Maselheim; Melanie Beck, Ingerkingen; Mona Föhr, Rot an der Rot; Petra Wolf, Bad Wurzach; Isabella Hochdorfer, Schwendi; Katharina Varnai, Munderkingen.

Lob: Franziska Göldner, Riedlingen; Mariell Maurer, Alleshausen; Tanja Münst, Ringschnait; Marlena Rieger, Blaustein; Sarah-Maria Schmid, Laupheim; Nadine Böhm, Senden; Andrea Bretzel, Biberach; Lorena Gnann, Oggelshausen; Christian Lipatow, Biberach; Mirjam Merz, Ulm; Vanessa Sousa, Memmingen; Katinka Steffen, Winterrieden; Selina Becher, Biberach; Franziska Blum, Blaustein; Theresa Braun, Erbach; Nadja Göttlinger, Bad Schussenried; Hannah Hepp, Äpfingen; Natalie Lichtensteiger, Mietingen; Ramona Thanner, Schemmerberg; Jessica Weber, Aulendorf; Sabrina Zell, Erlenmoos.

Einjähriges Berufskolleg Sozialpädagogik

Preis: Anna Deufel, Uttenweiler; Fabian Fundinger, Erolzheim.

Lob: Hanna Högerle, Ochsenhausen; Lara Kurz, Biberach; Larissa Laupheimer, Kirchberg; Lara Mohr, Schemmerhofen; Jennifer Murr, Erlenmoos; Raphael Völkert, Langenau; Dorina Broede, Aulendorf; Anja Fiderer, Oberstadion; Kathrin Fink, Steinhausen; Julia Fritsch, Schwendi; Chiara Klöble, Erbach; Michelle Krause, Biberach; Leonie Miller, Laupheim; Sandra Siegmund, Warthausen; Antonia Wolf, Biberach; Yannik Zieher, Biberach.

Vorqualifizierungsjahr

Arbeit/Beruf

Preis: Dilay Eroglu, Biberach.

Lob: Dzsenifer Gemes, Biberach.