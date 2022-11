Matthias Erzberger einmal anders

„Im Spiegel von Karikaturen“ ist der Titel eines Vortrags zu Matthias Erzberger von Gunther Dahinten und Alfons Siegel am Freitag, 11. November. Die Veranstaltung findet in der Volkshochschule Biberach statt und beginnt um 19 Uhr.

Den diesjährigen Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandes von Compiègne durch Matthias Erzberger, mit dem er am 11. November 1918 das Ende des Ersten Weltkrieges herbeiführte, nimmt die vhs zum Anlass, einmal anders an den prominenten Abgeordneten und Reichsfinanzminister aus dem hiesigen Wahlkreis zu erinnern. In ihrem Vortrag dazu zeigen Gunther Dahinten und Alfons Siegel, wie dieses Ereignis, vor allem aber auch viele andere Begebenheiten aus Erzbergers Leben und Wirken, in zeitgenössischen Karikaturen dargestellt und interpretiert wurde.

Ob mit den witzigen bis gehässigen Zeichnungen Erzbergers Kolonialkritik aufs Korn genommen, er zu einer Hauptfigur in der sogenannten „Dolchstoßlegende“ stilisiert und diffamiert oder sein Jahrhundertwerk der Finanz- und Steuerreform thematisiert wird, schon diese Beispiele unterstreichen Erzbergers außerordentliche Bedeutung in der politischen Szene seiner Zeit. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich derlei denkwürdige Erzberger-Karikaturen in so legendären Zeitschriften, wie dem „Simplicissimus“, „Kladderadatsch“ oder „Ulk“ vielfach finden lassen. So dürfte mit dem Vortrag auch verstehbarer werden, warum auf der Titelseite eines dieser Satire-Blätter Erzberger als Seiltänzer über der Silhouette von Biberach abgebildet ist.