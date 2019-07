Matthias-Erzberg-Schüler erleben den Wald als Bildungsraum

Die Schüler des Berufskollegs für Praktikanten an der Matthias-Erzberger-Schule haben einen Vormittag lang den Burrenwald und seinen Naturreichtum als Bildungsraum entdeckt. Begleitet und unterstützt wurden sie von Luitgard Kasper-Merbach, Hilde Maurer, Heiko Stanke, Manfred Otto und Andrea Kattanek.

Im Unterricht im Lernfeld „Natur“ wurden zu den sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern des Orientierungsplans „Körper“, „Sinne“, „Sprache“, „Denken“, „Gefühl und Mitgefühl“ sowie „Sinn, Werte, Religion“ Stationen vorbereitet und auch praktisch ausprobiert.

Bei einem kleinen Orientierungsgang erkundeten die Schüler den Burrenwald mit seiner Vielfalt und spähten für ihre Stationen spezielle Plätze aus. Danach folgte ein erster Durchlauf. So konnten sich die beiden Klassen gegenseitig mit vielfältigen Ideen überraschen. Verschiedene Aufgaben an unterschiedlichen Stationen waren zu lösen. Hierbei ging es um die Umsetzung der Bildungs- und Entwicklungsfelder sowie um die Schärfung der Wahrnehmung, die Entfaltung von Kreativität und um das Anknüpfen an Vorwissen. Nach dem zweiten Durchlauf der einzelnen Stationen wurde der Waldtag ausgewertet. Dabei sei deutlich geworden, so die Schule in ihrer Mitteilung, dass Schüler und Lehrer den Tag sehr genossen und viele Impulse für die Umsetzung in die Praxis und im Alltag mitgenommen hätten.

Zwischendurch gestalteten Schüler und Lehrerschaft mit mitgebrachten Lebensmitteln ein fantasievolles und leckeres Waldbuffet.