Matthias Bendel holt sich zwei Titel

Die acht Starter der TG Biberach haben sich bei den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen in Neckarsulm in sehr überzeugender Form präsentiert. Viele Bestzeiten, die erst im Oktober erreicht wurden, konnten abermals getoppt werden.

Um sich für die „Württembergischen“ zu qualifizieren, hatten die TG-Sportler zuvor jeweils mehrere Qualifikationszeiten erzielen müssen. Wieder einmal herausragend schnitt Matthias Bendel (Jahrgang 1996) trotz seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme in Neckarsulm ab. Er wurde württembergischer Meister über 50 Meter (0:29,82 Minuten) und 200 m Brust (2:20,95). Über 100 m Brust wurde er knapp geschlagen und Vizemeister (1:04,08). Zwei Vizemeistertitel gingen in ihrer Hauptschwimmlage Rücken über 100 m (1:07,96) und 200 m (2:27,28) an Lena Maria Scheffler (2004).

Ein weiterer Höhepunkt aus Sicht der Biberacher war die 4 x 50m Freistilstaffel der Frauen. „Ich freue mich sehr, dass es mir endlich wieder gelungen ist, eine Damenstaffel an den Start zu bringen“, so TG-Trainer Günther Ahlemann. Nachdem einige ältere Schwimmerinnen der TG ihre Karriere beendet hatten, war dies längere Zeit nicht möglich gewesen. Die vier TG-Starterinnen in Neckarsulm waren Ellen Grundl (2005), Antonia Pfiz (2006), Lena Maria Scheffler und Marleen Plachetka (2006). Sie waren das jüngste Quartett, das in der offenen Klasse startete. Der Teamgeist und die Stimmung in der Schwimmhalle spornten sie zu Höchstleistung-en an, sodass es alle vier schafften, die 50 m in unter 30 Sekunden zu schwimmen. So erreichte das TG-Quartett letztlich Rang neun.

Daniel Ribitsch (2006) erreichte bei allen seinen Starts einen Platz unter den ersten zehn. Über 100 m Lagen (1:10,77) und über 400 m Lagen (5:16,56) belegte er Platz drei. Ebenfalls zwei Bronzemedaillen gingen an Ellen Grundl. Sie wurde über 50 m (0:35,42) und 100 m Brust (1:17,70) Dritte. Auch Marleen Plachetka (2006) fuhr mit zwei Bronzemedaillen heim: Sie schwamm die 200 m Freistil in 2:19,28 und die 100 m Lagen in 1:15,24.

Tom Groner (2007) erkämpfte sich über die 50 m Brust die Bronzemedaille (0:36,17) und platzierte sich wie Ribitsch immer unter den ersten zehn. Bence Wieland (2004) verpasste über 400 m Lagen (5:20,86) nur knapp das Treppchen und wurde Vierter. Antonia Pfiz erreichte jeweils mit neuen persönlichen Bestzeiten über 50 m (0:37,48), 100 m (1:21,64) und 200 m Brust (2:57,59) Platz fünf.