Mathias Richling zieht in Biberach Bilanz

In seinem neuen Programm wartet der Kabarettist Mathias Richling nicht auf Silvester, er zieht jetzt schon die Bilanz. Am Donnerstag, 10. November, 20 Uhr bilanziert er in der Biberacher Stadthalle gewohnt rasant unter der Regie von Günther Verdin das aktuelle Jahr.

Hilfreich sind dabei wie immer Politiker nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere für Menschenrechte und Grundgesetze sensibilisierte Gesellschaft.

Richling malt ein Bild von diesen und jenen, wörtlich und auch parodistisch. Richling bebildert sein Solo mit einigen der berühmtesten und teuersten Gemälde der Welt. Kontrastiert so das Image der Politiker.

Für besondere Heiterkeit sorgt Angela Merkel. Die ist mit Photoshop in Jan Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“ appliziert worden und sieht nun aus wie eine Mischung aus Mutter Teresa und Greta Thunberg.