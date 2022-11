Mathematik-Kompetenz wird gefördert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mathe – kann ich doch: Unter diesem Motto steht ein neues Angebot für die Kinder der Klassen 6 am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG). Die Arbeitsgemeinschaft gleichen Namens (Mathe-KID) unter Leitung von Simon Ott richtet sich an Lernende des mittleren Leistungsfeldes.

Die von der unternehmensverbundenen Vector-Stiftung aus Stuttgart gesponserte Arbeitsgemeinschaft ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, ihre Kompetenzen in Mathematik erlebbar zu machen. Mit einem anderen Zugang als im regulären Mathematikunterricht gelingt es die Lernenden neu zu motivieren. Schätzfragen wie „Wie viele Kilogramm Kamellen werden im Kölner Karneval geworfen?“ sind dabei geeignete Türöffner. Lerninhalte der AG sind aber auch Übungen zum Teamtraining. So waren die Schülerinnen und Schüler jetzt in Immenstaad am Bodensee und haben den Zusammenhalt mit professioneller Begleitung gestärkt.

AG-Leiter Simon Ott hofft, dass das auf zwei Jahre angelegte Projekt in die Verlängerung geht und noch mehr Schülerinnen und Schüler von diesem großartigen Angebot profitieren können.