Math erzielt Ausgleich in letzter Sekunde

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben nach einer starken Vorstellung dem favorisierten VfL Waiblingen II wie schon im Hinrundenspiel einen Punkt abgenommen. Beim 24:24 (11:12) am Gründonnerstag erzielte Nadja Math in der heimischen PG-Halle in letzter Sekunde den verdienten Ausgleich. Das von der TG abgesagt Spiel bei der SU Neckarsulm II wurde derweil mit 0:2 Punkten (0:0 Tore) gegen Biberach gewertet.

Gegen Waiblingen II bewiesen die Biberacherinnen wieder ein großes Kämpferherz. Kurzfristig fiel neben Laura Groner und Leonie Kuhn auch Jenny Wagner aus. Annki Branz rückte in den Kader. Auch Dank einer starken Abwehr setzte sich die TG zunächst auf 8:4 (15.) ab. Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit verliefen dann aber nicht berauschend für Biberach und so ging Waiblingen II mit einer 12:11-Führung in die Pause. In Hälfte zwei traf Math zum Ausgleich (37./15:15). In der Folge agierten beide Teams auf Augenhöhe. Als die TG zwei Minuten vor dem Ende mit zwei Treffern hinten lag, schien ein Punktgewinn schon in weite Ferne gerückt. Math besorgte per Strafwurf dann das 23:24. Erneut erkämpfte sich Biberach danach in der Abwehr den Ball. Nach einer finalen Auszeit kam eine siebte Feldspielerin auf die Platte – Math war es schließlich, die mit dem Schlusspfiff das 24:24 erzielte. Im Anschluss kannte der Jubel keine Grenzen mehr.