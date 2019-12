Masur trifft auf DM-Überraschungsfinalist von Hindte

Bei den deutschen Tennismeisterschaften in Biberach sind am Samstag die Finalisten ermittelt worden. Bei den Frauen stehen die beiden Topgesetzten, Katharina Hobgarski und Antonia Lottner, im Endspiel. In der Männerkonkurrenz kommt es zum Duell zwischen dem an zwei gesetzten Daniel Masur und dem Überraschungsfinalisten Leonard von Hindte. Im Mixed sicherten sich bereits Anna Klasen und Hannes Wagner den deutschen Meistertitel. Die Endspiele am Sonntag beginnen um 12 Uhr – zunächst die Frauen, anschließend die Männer.

Lottner (TC Bad Vilbel), Nummer zwei der Setzliste in Biberach, gewann in der ersten Partie des Tages Satz eins gegen Romy Kölzer (RTHC Bayer Leverkusen) mit ihrem druckvollen Spiel schnell mit 6:1. Im zweiten Durchgang kam die 28-jährige Kölzer besser ins Spiel und konnte das Match lange ausgeglichen gestalten. Das entscheidende Break gelang Lottner, die bereits 2014 den deutschen Meistertitel gewann und noch zwei weitere Male im Finale stand, zum 5:4. Nach 1:19 Stunden verwandelte die 23-Jährige ihren vierten Matchball zum 6:4. „Ich fühle mich hier einfach super wohl, es fühlt sich an wie mein Wohnzimmer“, sagte Lottner über das Turnier in Oberschwaben. „Ich freue mich über die erneute Finalteilnahme und werde morgen sehen, ob es für einen weiteren Titel reicht“, so Lottner weiter.

Im Finale trifft Lottner auf Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen). Die topgesetzte Spielerin brauchte gegen Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz) drei Sätze, ehe ihre dritte Finalteilnahme nach 2015 und 2017 feststand. 3:6, 6:2 und 6:3 hieß es nach 1:43 Stunden für die 22-jährige Hobgarski. „Morgen gegen Antonia muss ich von Anfang an aggressiv spielen und sie unter Druck setzen“, blickt Hobgarski auf das Endspiel. „Hoffentlich klappt es diesmal mit dem Titel.“

Bei den Männern setzte sich im ersten Halbfinale Daniel Masur (Tennispark Versmold), Turniersieger 2017 und an Nummer zwei gesetzt, gegen Johann Willems (TC Wolfsberg Pforzheim) in drei Sätzen durch. 6:2 gewann der Favorit Durchgang eins, bevor der 24-jährige Willems mit seinem wuchtigen Grundlinienspiel und seinen starken Aufschlägen besser in die Partie fand. Ein frühes Break zum 2:0 und ein weiteres zum 6:2 sicherten dem an Position sechs gesetzten Linkshänder den zweiten Satz. Im abschließenden Durchgang sahen die rund 750 Zuschauer auf dem Center Court des WTB-Bezirksstützpunkts in Biberach ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keiner der Spieler einen Vorteil verschaffen konnte. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen, den Masur mit 7:4 gewann., „Das war definitiv mein bestes Match in dieser Woche. Johann hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht und mir alles abverlangt. Ich bin glücklich, wieder im Finale zu stehen und weiß, dass es morgen eine schwierige Aufgabe wird“, so Masur, der in Biberach damit sein insgesamt drittes Finale erreicht hat.

Sein Gegner im Endspiel ist der ungesetzte Leonard von Hindte (Der Club an der Alster). Der 25-jährige Hamburger gewann überraschend gegen den Topgesetzten Julian Lenz (TC Bad Homburg) mit 3:6, 6:4 und 6:3. „Es ist einfach unglaublich, dass ich hier im Endspiel stehe. Denn gefühlt war das Turnier für mich schon am Mittwoch vorbei, als in meinem Erstrundenmatch schon auf der Verliererstraße war“, sagte der überglückliche Rechtshänder. Und weiter: „Ich kann es nicht erklären, aber der Vorteil für mich war, dass ich in keiner Partie etwas zu verlieren hatte und dadurch ohne Druck aufspielen konnte.“ Im Turnierverlauf schlug von Hindte nacheinander die Gesetzten Johannes Härteis (Position 3), Hannes Wagner (7) und nun die Nummer eins Lenz.

Während im Einzel die Titel am Sonntag ausgespielt werden, stehen in der Mixed-Konkurrenz die deutschen Meister bereits fest. Am Samstagabend gewann das Duo Anna Klasen/Hannes Wagner gegen Julia Wachaczyk/Johann Willems mit 6:7 (4:7), 6:2, 13:11 und sicherten sich ihren ersten DM-Titel.