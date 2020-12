Masur kehrt erfolgreich in sein „Wohnzimmer“ zurück

Nach zwei Runden und ersten Einsätzen für die mit einem Freilos ausgestatteten gesetzten Spielerinnen und Spieler stehen nach dem dritten Spieltag bei den 49. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach sämtliche Achtelfinalpartien fest. Größere Überraschungen blieben bislang zwar aus, gleichwohl gab es am Mittwoch in zahlreichen Matches einen knappen Spielausgang.

Dass es viele enge Spiele in Biberach gibt, führt Turnierleiter Rolf Schmid mitunter auch darauf zurück, dass der Belag nun doch langsam in die Jahre gekommen ist und bis zu den nächsten deutschen Meisterschaften erneuert werden soll. Wer gut aufschlägt, ist also schon mal im Vorteil, ebenso, wer hier mit schnellem Powertennis aufzuwarten weiß. Die Partie Tim Handel (TC Markwasen Reutlingen) gegen Philip Florig (TVA 1860 Aschaffenburg) war insofern ein Leckerbissen, weil beide Spieler genau diese Qualitäten auf den Platz zu bringen wussten. Allerdings erwies sich Handel dann in den entscheidenden Momenten abgebrühter und musste zudem auch weniger Aufwand betreiben, um die eigenen Aufschlagspiele durchzubringen. Sein Sieg (6:4, 7:6) war somit verdient.

Titelverteidiger kann sich auf sein Service verlassen

Auch Titelverteidiger Daniel Masur, der die Halle in Biberach bereits nach dem Gewinn seiner ersten deutschen Meisterschaft 2017 als sein „Wohnzimmer“ bezeichnet hat, konnte sich gegen den 19-jährigen Linkshänder Nino Ehrenschneider (LTTC Rot-Weiß Berlin) auf sein Service verlassen. Ohne ein Break kassiert zu haben, zog der in der vergangenen Woche noch in Portugal auf Sand geforderte Masur sein erstes Match bei diesen Meisterschaften mit 6:4, 6:3 durch. Nach engen ersten Sätzen haben auch die gesetzten Niklas Guttau (Suchsdorfer Sportverein von 1921/Nummer 16 der Setzliste) gegen Marcel Strickroth (TC Rot-Blau Regensburg) und Elmar Ejupovic (TC Bad Homburg/5) gegen Bastien Presuhn (Suchsdorfer Sportverein von 1921) das Achtelfinale erreicht. In dieses zog als letzter Teilnehmer am Abend auch Vorjahresfinalist Leonhard von Hindte (Der Club an der Alster) durch ein hart erarbeitetes 4:6, 6:2, 7:5 gegen Osman Torski (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925) ein. Nach einer vermeintlich sicheren 5:2-Führung im letzten Durchgang hieß es für ihn nach zwei Breaks nochmals alle Kräfte mobilisieren.

Gerlach tut sich unerwartet schwer

Bei den Frauen tat sich die an Position eins gesetzte Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) gegen Josy Daems (TV Sparta 87 Nordhorn) unerwartet schwer, insbesondere mit der Rückhand unterliefen ihr viele unnötige Fehler. Am Ende reichte ihr aber ein 7:6, 7:5 zum Weiterkommen. Eng verlief auch das Match zwischen Mara Guth (TC Bad Vilbel) und Chantal Sauvant (VfL Sindelfingen), in dem beim 7:5, 6:3 am Ende nur fünf mehr gewonnene Punkte für die dem Porsche-Junior-Team angehörende Hessin ausmachten. Im einzigen Dreisatzmatch der Frauen am Mittwoch gewann Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen) gegen Steffi Bachofer (TC Bernhausen). Beinahe schon zu einem Satz im Satz entwickelte sich der Tiebreak zwischen Lisa Matviyenko (Der Club an der Alster) und Juliane Riebe (Berliner Sport-Verein 1892). Insgesamt 22 Mal wurde aufgeschlagen, ehe Matviyenko mit 7:5, 7:6 als Siegerin feststand. Pech hatte die an Position drei gesetzte Romy Kölzer (Tennisclub Bredeney), als sie im dritten Spiel beim Rückwärtslaufen nach einem Schmetterball umknickte, sich dabei einen Bänderriss zuzog, und Silvia Ambrosio (Tennis 65 Eschborn) in die nächster Runde einziehen ließ. Diese hat nun gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.