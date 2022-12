Marvin Suckut gewinnt letzten Poerty-Slam 2022

Marvin Suckut hat das 23. Biberacher „Wortkonzert“ des KultuReservoirs im Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg gewonnen. Das Publikum erlebte dabei großartige Texte und Gedichte von bestens aufgelegten Poetinnen und Poeten.

Wie üblich bei einem Poetry-Slam, kürt das Publikum die Gewinnerin bzw. den Gewinner des Abends. Den Anfang in der Vorrunde machte Slam-Routinier Marvin Suckut. Der Konstanzer überzeugte mit seinem Alliterationstext „Weihnachtswichtel Walter“ und katapultierte sich damit mit einer sehr hohen Wertung direkt ins Finale.

Hank M. Flemming setzte sich an Startposition zwei mit kulturellen Differenzen in der Adventszeit auseinander, bezogen auf die weihnachtliche Völkerverständigung zwischen dem Breisgau (seine Frau) und dem Erzgebirge (er selbst). Leider schafft er es mit seinem Weihnachtstext aber nicht ins Finale.

Die dritte Starterin, Nicole Jerski aus Biberach, trat vor vielen Jahren schon einmal bei einem Wortkonzert auf. Mit ihrem sehr persönlichen und einfühlsamen Text „Du und ich“, der von der Sehnsucht und Liebe handelt, „der Sprung von der Klippe ins Ungewisse, in die Gemeinsamkeit; acht Jahre später – ich würde nochmal springen, Du auch?“ begeisterte sie das Publikum, verpasste aber äußerst knapp den Sprung ins Finale.

Aus Tübingen trat Lena Stokoff an. Mit ihrem Beitrag, der sich mit dem Leben an der Uni und dem Leben daheim beschäftigte, traf sie wohl zielgenau den Nerv ihrer Zuhörerschaft. Sie zog ebenfalls ins Finale ein. Der amtierende Baden-Württembergische Poetry Slam Meister Kai Bosch kam als letzter der Vorrunde vor der Pause dran und setzte mit seinem Text über das Thema „Wofür steht Poetry“ noch einmal einen obendrauf. Das Publikum tobte, auch er folgte ins Finale.

Alina Welser aus Biberach und Franziska Fischer komplettierten die Vorrunde. Für Alina Welser war es erst der zweite Slam-Auftritt, den sie bravourös meisterte. Ihr Text handelte von Gedanken und Emotionen der letzten Jahre, von Wünschen und Hoffnungen zur aktuellen Zeit und Lage. Über ihre WG sinnierte Franziska Fischer, die derzeit in Neu-Ulm lebt. Das Publikum quotierte beide Texte mit langem Applaus.

Im Finale standen sich Lena Stokoff, Marvin Suckut und Kai Bosch gegenüber. Letzterer startete mit seinem Text „Und das ist auch gut so“ – Inhalt: Ich bin ein Spast und das ist auch gut so; dazu muss man wissen, dass Bosch seit Geburt Stotternder und Tetra-Spastiker ist.

Lena Stockoff fesselte das Publikum mit ihrem leisen Text „Der Bus fährt ab“. Mit „Ich habe die Hoffnung aufgegeben“, ein maximal lebensbejahender Text mit der Quintessenz, Glaube und Hoffnung niedrig anzusetzen, um am Ende nicht enttäuscht zu werden, setzte Marvin Suckut nicht nur den Schlusspunkt, sondern holte auch den Sieg vor Kai Bosch und Lena Stokoff. Das nächste Wortkonzert findet als Dialekt-Slam im Rahmen der Heimattage am 20. Mai in der Gigelberghalle statt.