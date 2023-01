Martin Schulz kommt zum SPD-Neujahrsempfang

Der SPD Kreisverband Biberach richtet seinen traditionellen Neujahrsempfang dieses Mal zusammen mit dem Kreisverband Ravensburg aus.

Für die Neujahrsrede haben die beiden Verbände Martin Schulz gewonnen. Nach seiner langjährigen Arbeit im Europäischen Parlament, als dessen Präsident und Kanzlerkandidat zur Bundestagswahl 2017 sowie als ehemaliger Parteivorsitzender und Bundestagsabgeordneter, blickt Martin Schulz auf eine ereignisreiche politische Karriere, so die Kreisverbände in ihrer Einladung. Als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung führt er weiterhin viele Gespräche in Deutschland, Europa und in aller Welt.

Der Empfang findet am Sonntag, 22. Januar, ab 15 Uhr im Hans-Liebherr-Saal in der Stadthalle Biberach (Theaterstraße 4) statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr.