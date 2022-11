Martin Gerster zu Besuch bei der Oberstufe am BSBZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am BSBZ hatten wieder einmal die Gelegenheit, einem gestandenen Berufspolitiker aus Berlin all ihre Fragen zu stellen und einen Einblick darin zu bekommen, wie vielfältig sich die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten gestaltet und wie fordernd sie auch ist. Martin Gerster (SPD), der seit 2005 politischer Vertreter in Berlin ist, ging offen auf alle Fragen ein. Besonderes Interesse erweckte dabei seine Mitarbeit im Vertrauensausschuss oder seine Einschätzung zum Lehrplan der Oberstufe. Der Termin vor Ort in freundlicher und persönlicher Atmosphäre schaffte Nähe zu den jungen Menschen. So gewährte der Politiker auch private Einblicke: Er fährt am liebsten mit dem Motorrad durch Berlin, auch wenn er sich von einem Chauffeur abholen lassen könnte. Oder wie funktioniert die doppelte Haushaltsführung, also in Berlin und Biberach zu leben und wie schafft man es unter diesen Umständen eine Familie zu haben? Interessante, informative und spannende neunzig Minuten waren schnell um und die Schule freut sich auf hoffentlich weitere Besuche.