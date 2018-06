Martin Gerster lässt bislang alles offen

Will er nun oder will er nicht? Seit in der Stadt das Gerücht im Umlauf ist, dass der hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete möglicherweise für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert, warten viele auf eine klare Äußerung des 40-jährigen Biberachers zu diesem Thema. Diese gab es aber auch am Freitag nicht.

„Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit den Vertretern von SPD-Stadtverband und Gemeinderatsfraktion zu sprechen. Das will ich am Wochenende tun“, sagte Gerster gestern gegenüber der SZ. Er fühle sich natürlich geehrt, wenn – so wie im Moment – ihn viele zu einer Kandidatur ermutigen wollten. „Man soll nie nie sagen“, gibt er sich diplomatisch. „Andererseits habe ich mir im Bundestag in den vergangenen sechseinhalb Jahren etwas aufgebaut.“

Er sei aber – so er nicht kandidiere – auf jeden Fall bereit, seine Kontakte in der Partei zu nutzen, um möglicherweise einen geeigneten SPD-Bewerber zu finden. „Wieso sollten wir ein Amt einfach aufgeben, das Thomas Fettback drei Mal mit tollen Ergebnissen für die SPD gesichert hat“, sagt Gerster. Das Gerücht, der Rücktritt Fettbacks und seine Kandidatur seien schon länger beschlossene Sache, dementiert Gerster vehement: „Das entbehrt jeder Grundlage.“ Natürlich sei Fettbacks Rücktrittserklärung für ihn nicht völlig überraschend gekommen, er könne sich aber nach wie vor nicht richtig an den Gedanken gewöhnen. Er warte nun gespannt Fettbacks Erklärung am Montag ab (siehe Kasten).

Darauf wartet auch CDU-Fraktionsvorsitzender Tom Abele. Er werde danach auf jeden Fall das Gespräch mit seinen Kollegen Friedrich Zügel (Freie Wähler) und Christoph Funk (FDP) suchen. Ob sich daraus ein gemeinsamer Kandidat des bürgerlichen Lagers ergebe, werde man sehen.

Auch im Rathaus selbst wartet man auf die Erklärung des OB. Der Erste Bürgermeister Roland Wersch (CDU) werde sich frühestens zu Anfragen bezüglich einer Kandidatur um das OB-Amt äußern, wenn der Rücktrittszeitpunkt und der Zeitpunkt der Übergabe der Amtsgeschäfte geklärt seien, heißt es aus Werschs Büro.

Ähnliches ist auch von Baubürgermeister Christian Kuhlmann zu hören: „Bisher war das für mich kein Thema, auch keine vorstellbare Perspektive. Bevor Namen genannt oder über Nachfolger spekuliert wird, sollten wir erst einmal den weiteren Lauf der Dinge abwarten.“