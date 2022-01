Marlene Goeth gibt Vorsitz des Stadtseniorenrats ab

Für den Stadtseniorenrat Biberach war der 17. Januar ein denkwürdiger Tag: In der Mitgliederversammlung hat die langjährige Vorsitzende Marlene Goeth den Vorsitz an Dieter Eckhardt abgegeben. Es war eine sorgfältig geplante Übergabe.

Der neue Vorsitzende konnte sich bereits seit einigen Monaten in das vielfältige Aufgabengebiet des 2009 gegründeten Seniorenrats einarbeiten. „Alles hat seine Zeit“, bilanzierte Marlene Goeth. „Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt für das Loslassen zu finden. Seit meiner Jugend bin ich in verschiedenen Gremien tätig. Jetzt möchte ich mich meinen Mitmenschen mehr in direktem Kontakt zuwenden.“

Dieter Eckhardt wurde einstimmig zu Goeths Nachfolger gewählt. Der gebürtige Biberacher war bis zu seiner Pensionierung in unterschiedlichen Leitungsfunktionen in der Pharmaindustrie tätig und unterstützt zusammen mit seiner Frau seit einigen Jahren Ratsuchende beim Verfassen von Vollmachten und Patientenverfügungen.

Der Erste Bürgermeister und Hospitalverwalter Ralf Miller würdigte den Stadtseniorenrat mit seiner engagierten Vorsitzenden als „unverzichtbaren Teil der Kommunalpolitik“, als Brückenbauer zwischen den verschiedenen sozialen Einrichtungen, als Sprachrohr der Senioren.

Auch der stellvertretende Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Edmund Wiest, fand lobende Worte für die ausscheidende Vorsitzende, die den Erfolg des Seniorenrats maßgeblich begründet habe. Reich beschenkt konnte Marlene Goeth am Ende die Versammlung verlassen.

Auch eine Nachwahl zum Beisitzer stand an: Thomas Münsch, der von Vereinsgründung an die Caritas im Vorstand des Stadtseniorenrats vertreten hatte, ging in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin bei der Caritas, Daniela Wiedemann, wurde einstimmig als Beisitzerin in den Vorstand des Stadtseniorenrats gewählt.