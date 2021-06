Marlene Goeth bereitet ihre Nachfolge im Stadtseniorenrat vor

Verhalten optimistisch hat die Vorsitzende des Stadtseniorenrats Biberach bei der Mitgliederversammlung in die Zukunft geblickt.

„Nachdem die meisten Senioren inzwischen geimpft sind, beginnen wir vorsichtig mit der Wiederaufnahme von Präsenz-Angeboten. Die digitalen Angebote, wie das Sportangebot „Bewegung daheim – und doch nicht allein“ während des Lockdowns wurden von den Senioren zwar gut angenommen, können aber die persönlichen Begegnungen nicht ersetzen.“ Begonnen wurde seit 7. Juni mit den Bewegungstreffs im Freien, die auf Anhieb wieder regen Zuspruch fanden, berichtete die Vorsitzende. Für den 10. Juli sei ein Pedelec-Training für Senioren geplant. Der beliebte Kinotreff 50plus werde wohl noch warten müssen.

Bei den Wahlen wurde der Gesamtvorstand in seinen Ämtern bestätigt.: Vorsitzende Marlene Goeth, Stellvertretender Vorsitzender Edmund Wiest und Schriftführerin Ingeborg Mock. Für Hermann Hagel, der nicht mehr kandidierte, übernimmt Gottfried Palm die Kassenführung. Die sieben Beisitzer Erwin Gering, Karl-Heinrich Gils, Hanne Keim, Peter Mohrschulz, Thomas Münsch, Ursula Wachter und Walter Wespel wurden ebenfalls einstimmig wieder gewählt. Mathilde Gering folgt als Kassenprüferin auf Josef Vögele, der nicht mehr kandidierte. Die Vorsitzende kündigte an, dass sie ihr Amt nicht bis zum Ende der Wahlperiode beibehalten wolle, sondern in den nächsten Wochen und Monaten ihre Nachfolge vorbereiten wolle.

Ein besonderes Highlight der Versammlung war die Verleihung der Landesehrennadel an Erwin Gering, der dem Gesamtvorstand seit 2017 angehört und der sich engagiert in die Seniorenarbeit einbringt (die SZ berichtete). Oberbürgermeister Norbert Zeidler würdigte in seiner Laudatio den jahrelangen breiten Einsatz von Erwin Gering, insbesondere im Landeschorverband.