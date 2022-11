Marlene Berg gewinnt Preisbinokel der TSG Maselheim-Sulmingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 11 190 Punkten hat sich Marlene Berg aus Mietingen den mit 500 Euro dotierten Sieg beim Traditionellen Maselheimer Preisbinokel gesichert. 324 Kartenspieler sind der Einladung der TSG Maselheim-Sulmingen gefolgt und haben die Mehrzweckhalle sehr gut gefüllt. Das Preisbinokel-Turnier der TSG Maselheim-Sulmingen erfreut sich bei den Binoklern weiterhin großer Beliebtheit. Es zeichnet sich neben einer hervorragenden Organisation vor allem auch durch seine ausgezeichneten Preise, sowohl in Wert als auch der Anzahl, dem tollen Service und das gute Essen aus.

Bereits das ganze Jahr über ist Cheforganisator Udo Dachroth und Sponsoring-Vorstand Herbert Schulz unterwegs um bei Firmen Geld- und Sachspenden zu organisieren, damit die attraktiven Preise bereitgestellt werden können. Auch am Abend selber sind die Organisatoren in der Halle mit von der Partie und unterstützen ein Service-Team, das von Fußballseniorenleiter Christian Funk und Abteilungsleiter Christoph Borner gemanagt wird. Das TSG-Service-Team präsentierte sich im neuen schwarzen Qutfit gesponsert von der Firma GRIMM – an dieser Stelle vielen Dank dafür. Oberschiedsrichter Josef Eiberle und seine Assistenten kümmern sich um einen fairen und reibungslosen Ablauf. Viele weitere ehrenamtliche Helfer unter der Leitung von TSG-Finanzvorstand Oliver Dachroth sind in verschiedenen Funktionen im Dauereinsatz.

Gespielt wird in drei Runden mit jeweils 15 Ausgaben. Beginn war pünktlich um 19:30 Uhr, gegen 00:30 Uhr wurde der letzte Spielbogen abgegeben und unmittelbar danach war bereits die Auswertung durch das Rechenteam um Wilfried Mayer, Annalena und Alfons Funk sowie Achim Werner erledigt. Nachdem der „schlechteste“ Spieler mit Minus 100 Punkten die rote Laterne und einen Ring Schwarze Wurst erhalten hatte, wurde die Siegerin Marlene Berg von TSG-Vorstand Bernd Bogenrieder geehrt. Den zweiten Platz belegte Daniel Wäscher aus Ummendorf mit 11 020 Punkten, er sicherte sich 300 Euro Siegprämie. Auf dem dritten Platz, der noch 150 Euro einbrachte, folgte Alexander Birk aus Eberhardzell mit 10 900 Punkten. Die TSG Maselheim-Sulmingen bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich heute schon auf das Binokelturnier 2023, das am Samstag, 18. November 2023 stattfinden wird.