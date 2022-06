Marleen Plachetka startet bei der DM

Die Biberacher Schwimmerin Marleen Plachetka (Jahrgang 2006) hat bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin den 23. Platz belegt. Nach dem Wiedereinstieg in die Wettkampfroutine nach der Corona-Pause hatte Marleen Plachetka ihr Tempo im Wasser dank ihres disziplinierten Trainings stetig gesteigert und wurde für ihren Trainingsfleiß mit der Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark belohnt. „Ich kann es nicht glauben, nach Berlin fahren zu dürfen“, hatte sie ihre überraschende Qualifikation kommentiert. Sie ging im größten Schwimmbad Europas über 50 Meter Freistil mit einer Meldezeit von 27,97 Sekunden an den Start. Diese Zeit entsprach der Position 33 in der Bestenliste. Marleen Plachetka war in ihrem Lauf auf der Bahn neun eingeteilt und schlug als Fünfte in 28,04 Sekunden an. Damit wurde sie 23. im Jahrgang 2006.

Die Biberacher Schwimmerin will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder nach Berlin. Sie hofft, dass sie sich mindestens auch über die 100 Meter Freistil qualifizieren kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sie verstärkt an ihrem Muskelaufbau arbeiten. Sie hofft sehr, dass der Kraftraum im Biberacher Schwimmbad möglichst bald zur Verfügung steht.