Markus Kaiser siegt in Ebermannstadt

Markus Kaiser von der TG Biberach hat den Halbmarathon in Ebermannstadt bei Nürnberg gewonnen. Bei den Frauen siegte Bontu Kaba Desso (DJK Weiden/1:22:35 Stunden).

Den Halbmarathon in der fränkischen Schweiz absolvierte Markus Kaiser als Vorbereitung für den Berlin-Marathon. Über die Marathon-Distanz in Ebermannstadt gingen auch Handbiker und Inlineskater an den Start. Der Zehn-Kilometer-Lauf und der Halbmarathon wurden gemeinsam gestartet. Alle Disziplinen wurden komplett auf der Straße ausgetragen. Start und Ziel befanden sich auf der B 470 in Ebermannstadt. Alle Teilnehmer liefen zuerst auf der B 470 in Richtung Forchheim. Nach fünf Kilometern war der erste Wendepunkt angesiedelt und von dort ging es wieder zurück Richtung Start und Ziel. Die zweite Wendemarke befand sich ungefähr bei Kilometer 15. Die Strecke war relativ flach und beinhaltete einige leichte Wellen.

Markus Kaiser setzte sich beim Halbmarathon nach drei Kilometern an die Spitze und vergrößerte seinen Vorsprung kontinuierlich. Nach 1:15:34 Stunden überquerte er als Erster die Ziellinie und belegte so auch in der Altersklasse 30 den ersten Platz. 521 Läufer nahmen insgesamt am Halbmarathon teil.