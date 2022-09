Markt der Partnerstädte in Valence

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei bestem Wetter gab es ein Angebot an Wurstwaren, Bier, Brot und Krautspätzle und endlich wieder die Gelegenheit, Freunde und Bekannte in Valence zu treffen. Besonders gefreut haben wir uns, dass Jugendliche, die im Juli beim Deutsch-Intensivkurs in Biberach waren, tatkräftig mitgeholfen haben. Sie haben in einer örtlichen Bäckerei die Brezeln aufgebacken und mit viel Engagement beim Verkauf geholfen.

Die warmen Brezeln und – gegen Mittag – die Krautspätzle waren begehrt, dazu gab es frisch gezapftes kühles Bier. Der Markt fand im Rahmen des großen Gastronomiefestivals in Valence statt, bei dem sich alle Köche aus Valence und Umgebung präsentieren. Die Konkurrenz war zu spüren, aber bei der Verköstigung vor Ort konnten wir offenbar mit den Stars der Valencer Gastronomie mithalten!

Wir freuen uns, dass wir nach der erzwungenen Unterbrechung wieder an die alte Herzlichkeit anknüpfen konnten und dass dies auch von unserem Nachwuchs mitgetragen wird.