Markierungsarbeiten zwischen Jordanbad und Ringschnait

Das Regierungspräsidium Tübingen beginnt am Dienstag, 13. September, mit Belagsausbesserungsarbeiten an der B 312 zwischen dem Jordanbad und der Kreuzung der K 7504 nach Winterreute. Außerdem werden laut Pressemitteilung von der Straßenmeisterei Ochsenhausen Markierungs- und Unterhaltungsarbeiten unter anderem an den Banketten und Entwässerungseinrichtungen zwischen der Kreuzung Jordanbad und Ringschnait durchgeführt. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten voraussichtlich bis Freitag, 16. September, abgeschlossen. Während der Arbeiten ist die B 312 zwischen der Kreuzung Jordanbad und Ringschnait voll gesperrt. In Fahrtrichtung Ochsenhausen erfolgt die Umleitung ab Jordanbad über die L 307 nach Ummendorf und über die K 7502 Ringschnait. In Fahrtrichtung Biberach erfolgt die Umleitung ab Ringschnait über die K 7503 nach Winterreute und Bergerhausen weiter nach Biberach und dort durch die Theodor-Heuss-Straße und die Memminger Straße. Der Weiler Reichenbach kann von Ringschnait kommend angefahren werden.