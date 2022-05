Marius Deuer – ein Nationalspieler für die TG Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das große Nachwuchstalent Marius Deuer macht bereits als 13-jähriger (entgegen zahlreicher Falschmeldungen wird er erst im Juli 14 Jahre alt) international Schlagzeilen. Vom 10. bis 14. März 2022 nahm er am GM-IM-Mixturnier im Rahmen der Italian Spring Chess Tour in Cattolica teil. Gleich in der ersten Runde holte er sich den Skalp des bulgarischen Großmeisters (GM) Radoslav Dimitrov. In Runde 3 ließ er ein Remis gegen den polnischen GM Szymon Gumularz folgen und zur Turniermitte war bei ungeschlagenen 3,5/5 Punkten klar, dass Deuer einen Traumstart hingelegt hatte. Die zweite Turnierhälfte verlief etwas schwieriger und brachte auch eine Niederlage gegen den späteren Turniersieger GM Arseni Nesterow. Aber Dank eines starken Remis zum Abschluss gegen den jungen indischen Internationalen Meister (IM) Anand Pranav standen schließlich fünf von neun möglichen Punkten zu Buche. Bei einer ELO-Leistung von 2.458 reichte dies zu einer sicheren ersten IM-Norm. Drei solcher Normen sind notwendig, um den Titel eines Internationalen Meisters der FIDE zu erlangen. Wenn Deuer sein Leistungsniveau weiter so steigert, wird er bald der erste IM in der Vereinsgeschichte der TG Biberach.

Den Schwung des italienischen Turniers nahm er vom 26. März bis zum 7. April in die Europameisterschaft in Slowenien mit. Die Setzliste wurde vom ehemaligen Top10-Spieler David Navara angeführt und umfasste zudem Spieler wie den Ex-Weltmeister Ruslan Ponomariov. Europameister wurde am Ende der Deutsche Matthias Blübaum mit 8,5 von 11 Punkten. Der Biber Deuer musste hingegen auf den ganz großen Wurf dieses Mal noch verzichten, holte sich aber trotzdem 5,5 Punkte und verbesserte seine ELO-Wertung weiter. Als Nummer 209 gestartet, machte er 43 Plätze gut und wurde 166. von 317 Teilnehmern. Als jüngstes Küken in einem großen Feld mit sehr vielen spielstarken „Erwachsenen“ war das erneut eine sehr starke Leistung.

Als Lohn für seine zuletzt tollen Auftritte wurde Deuer zudem in den Kader der Nationalmannschaft für den Mitropa Cup auf Korsika berufen. Bei dem Turnier treten die Nationalmannschaften traditionell mit zahlreichen Nachwuchsspielern an. Zur Turniermitte Anfang Mai kam Deuer auf vier Einsätze an Brett 4 und weist mit zwei Punkten dabei eine ausgeglichene Bilanz auf. Sein Debüt als Nationalspieler darf damit als geglückt gewertet werden – und macht die TG stolz.