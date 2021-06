Marianne Müller ist Spitzenkandidatin

Marianne Müller aus Laupheim ist auf Platz eins der Landesliste der Basisdemokratischen Partei Deutschland (die Basis) gewählt worden. Das teilt der Kreisverband der Partei in einer Pressemeldung mit.

Zusammen mit der Allgemeinmedizinerin im Ruhestand bewarben sich demnach insgesamt 50 Kandidatinnen und Kandidaten um einen der 30 Listenplätze, mit denen die Partei bei der Bundestagswahl ins Rennen geht. Die Mitglieder aus Baden-Württemberg konnten die Aufstellungsveranstaltung am 22. Mai in der Zentrale des Landesverbands in Balingen, bei der lediglich die Kandidaten und das Wahlteam anwesend waren, per Livestream verfolgen. Am vergangenen Sonntag wurde ebenfalls per Livestream das Wahlergebnis bekannt gegeben.

Müller habe mit ihrer Rede überzeugen können und sei von den Mitgliedern per Briefwahl zur Spitzenkandidatin gewählt worden, teilt die Partei mit. Die Laupheimerin kandidierte bereits bei der Landtagswahl für „die Basis“ und saß mehrere Jahre für die Freien Wähler im Laupheimer Gemeinderat.