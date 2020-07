Marian Fedor gründet Torwartschule

Nach Jahrzehnten als aktiver Fußballtorwart und vielen Jahren als Torwarttrainer hat sich Marian Fedor entschieden, eine Torwartschule zu gründen, um Torhüter aus- und weiterbilden zu können. Ziel sei es, vor allem junge Torhüter aus der Region auf ihrem sportlichen Werdegang zu begleiten und den Mangel an Trainern mit Erfahrung im Torwartspiel zu kompensieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Fedor stand früher unter anderem beim SSV Ulm 1846, beim FV Olympia Laupheim, beim SV Baustetten und beim SV Baltringen zwischen den Pfosten.

Auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn kehrte der gebürtige Slowake dem Fußball nicht den Rücken. Er engagierte sich unter anderem als sportlicher Leiter der Stiftung Prokeeper Akademie zur Förderung junger Torwarttalente in der Region Donau-Schwaben. „Die Anforderungen an Torhüter sind sehr vielfältig und werden oft unterschätzt“, erklärt Marian Fedor, welche Überlegungen hinter der Gründung einer eigenen Torwartschule stecken. Oft fehle es vor allem in kleinen Vereinen an Trainern und der Infrastruktur, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. „Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diesem Problem entgegenzutreten“, sagt der 39-Jährige, der bei administrativen Aufgaben von seinem Freund Markus Rauscher unterstützt wird.

Als Trainer konnte Fedor die Torhüter Christian Ortag (25) vom SSV Ulm 1846 und Haris Mesic (30) vom FV Ravensburg gewinnen. „Perspektivisch werde ich aber auch selbst Torwarttrainer ausbilden und schulen“, sagt Fedor.

Aktuell hat Marian Fedor zwei Trainingsgruppen, die er im Raum Biberach selbst trainiert und die sich wöchentlich treffen. Weitere Standorte und Trainingsgruppen sollen laut sich laut Pressemitteilung je nach Nachfrage entwickeln. So wolle Fedor auch sukzessive das Trainerteam erweitern, um die Region „bestmöglich abdecken zu können“. Weitere Informationen gibt es unter torwartschule-mf.de.