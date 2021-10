Marco Laure fährt zum ersten Sieg

Beim finalen Lauf der südbayrischen Meisterschaft und des Alpenpokals in Neuburg ist der zehnjährige Marco Laure vom AMC Biberach als jüngster Starter in Grün zu seinem ersten Sieg gefahren. Loris Lauber erreichte den zweiten Platz im Alpenpokal. Linda Weber fuhr in der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Frickenhausen auf die Plätze zwei und sieben.

Beim letzten Lauf zur südbayrischen Meisterschaft und dem Alpenpokal zeigte Marco Laure was er kann: Er hatte insgesamt nur einen Fehlerpunkt in der ersten Runde und erreichte damit den ersten Platz in der Tageswertung. Für die Endwertungen der Meisterschaften bedeutete dies für ihn den dritten Platz in der südbayrischen Meisterschaft, im Alpenpokal wurde er Sechster. Seine größte Freude an diesem Tag war es nach AMC-Angaben, dass ihm die A-I-Fahrer Franzi Kadlec und Jonathan Heidel zu seinem Erfolg persönlich gratulierten. Loris Lauber sicherte sich in Klasse zwei mit einem zweiten Platz in der Tageswertung den dritten Platz in der Meisterschaft.

In der BWJ hingegen ist noch alles offen. Linda Weber konnte beim fünften Lauf in Frickenhausen mit einer Nullrunde einen Punkt Vorsprung herausfahren und erreichte den zweiten Platz in der Klasse vier. Beim sechsten Lauf war die Bedingungen schwieriger, die Sektionen waren gespickt mit Hindernissen, die teilweise sehr schmierig und auch sehr lang waren. Weber bekam zweimal eine Zeit-Fünf. Trotz einer sehr guten vierten Runde konnte sie die Defizite der ersten drei Runden nicht aufholen und erreichte nur den siebten Platz. Damit steht sie nun punktgleich mit Hannes Stohr auf dem zweiten Platz der Meisterschaft.

Die letzten beiden BWJ-Läufe sind für die Herbstferien terminiert: Zum Anfang geht es nach Baden-Baden und am Ende steigt der letzte Lauf in Herbolzheim im Breisgau.