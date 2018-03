Marco Hainz erzielt Topergebnis

Nochmals hervorragende Ergebnisse hat es am letzten Schießtag bei den Luftgewehrrundenwettkämpfen in der Kreisliga des Schützenkreises Biberach-Iller gegeben. In der Kreisliga A sicherte sich die zweite Mannschaft des SV Haslach den Titel.

Haslach II machte sein Meisterstück durch den 1468:1427-Ringe-Sieg bei der SGi Bad Schussenried. Die zweitplatzierte SGi Erolzheim schoss beim 1467:1387 gegen den SV Oberstetten II nochmals ein hervorragendes Ergebnis.

Die SGi Biberach und der SV Essendorf beendeten die Rundenwettkämpfe in der Kreisliga B ringgleich auf den Plätzen eins und zwei. Die Essendorfer schlossen durch einen 1434:1401-Erfolg bei der „Zweiten“ der SGi Bad Schussenried zu den Biberachern auf. Die SGi Biberach gewann mit 1399:1354 beim SV Kirchberg. Wegen des direkten Vergleichs wurden die Biberacher Meister in der Kreisliga B.

In der Kreisliga C gewann die SA Dettingen den Meistertitel. Mit dem 1415:1331-Sieg beim ZSV Dietenheim schossen die Dettinger erneut das beste Ergebnis in dieser Liga. Der SV Laupheim gewann beim SV Illerbachen III und konnte den zweiten Platz nach Abschluss der Wettkämpfe erreichen. Herausragend schoss an diesem Wettkampftag der Birkenharder Bernd Friedmann mit 380 Ringen. Auch gut in Schuss waren der Erolzheimer Marco Hainz und der Roter Marc Simmendinger (jeweils 374 Ringe).

Ergebnisse, Luftgewehr

Kreisliga A: SGi Bad Schussenried I – SV Haslach II 1427:1468 Ringe, SGi Erolzheim I – SV Oberstetten II 1467:1387, SV Illerbachen II – SV Rot I 1395:1452, SV Sinningen II – SV Haslach III 1423:1423. Tabelle: 1. SV Haslach II 8767 Ringe, 2. SGi Erolzheim I 8682, 3. SV Haslach III 8606, 4. SV Sinningen II 8591, 5. SV Rot I 8541, 6. SGi Bad Schussenried I 8483, 7. SV Oberstetten II 8375, 8. SV Illerbachen II 8289.

Kreisliga B: SV Essendorf I – SGi Bad Schussenried II 1434:1401 Ringe, SV Kirchberg II – SGi Biberach I 1354:1399, SV Birkenhard II – SGS Hummertsried I 1057:1348, SV Bugrieden I – SV Rot II 1387:1414. Tabelle: 1. SGi Biberach I 8494 Ringe, 2. SV Essendorf I 8494, 3. SV Burgrieden I 8413, 4. SV Rot II 8373, 5. SGi Bad Schussenried II 8301, 6. SGS Hummertsried I 8121, 7. SV Kirchberg II 8077, 8. SV Birkenhard II 8066.

Kreisliga C: SV Illerbachen III – SV Laupheim I 1317:1386, SV Rot III – SV Ringschnait I 1318:1354, SV Balzheim I – SV Illerbachen IV 1332:1339, ZSV Dietenheim I – SA Dettingen I 1331:1415, SV Umlachtal Fischbach I – neutral 1234. Tabelle: 1. SA Dettingen I 8487 Ringe, 2. SV Laupheim I 8311, 3. SV Ringschnait I 8069, SV Illerbachen IV 8054, 5. SV Balzheim I 8007, 6. SV Rot III 7971, 7. ZSV Dietenheim I 7898, 8. SV Illerbachen III 7842, 9. SV Umlachtal Fischbach I 7094.

Die besten Einzelergebnisse: Bernd Friedmann (SV Birkenhard) 380 Ringe, Marco Hainz (SGi Erolzheim) und Marc Simmendinger (SV Rot) jeweils 374, Katja Högerle (SA Dettingen) 373, Georg Uhl (SV Haslach) 371, Paul Götz (SV Burgrieden) 370.