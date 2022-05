Manuela Ruess ist neue Vorsitzende des Arbeitskreises UfH

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stühlerücken beim Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk (UfH) Kreis Biberach: Nach 25 Jahren gab Vositzende Marianne Steeb ihr Amt an ihre Stellvertreterin Manuela Ruess weiter. Steeb wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Wie ein roter Faden zog sich die Wertschätzung der bisherigen Vorsitzenden durch die Reden von Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm und dem Biberacher Kreishandwerksmeister Franz Manz. Marianne Steeb war seit 2004 Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer Ulm. „Viele Themen haben Sie in diesen Jahren als Vollversammlungsmitglied der Ulmer Handwerkskammer mitgestaltet, mitgedacht und in Ihre Region mitgetragen“, sagte Präsident Krimmer an die Vorsitzende gewandt.

Kreishandwerksmeister Manz ging auf einzelne Veranstaltungen der Unternehmerfrauen ein. Dabei seien oft hochwertige Referenten aus Politik, Wirtschaft und Gesundheit angeworben worden. „Rückblickend dürften es in den letzten 25 Jahren 300 Veranstaltungen gewesen sein“, darunter auch einige Gesellige, wusste Franz Manz.

Die gegenseitige Wertschätzung zeichne das gute Miteinander von Kreishandwerkerschaft mit Franz Manz und Geschäftsführer Fabian Bacher und Arbeitskreis UfH aus, betonte Marianne Steeb in ihrem Rückblick auf ihre Amtszeit. Manchmal sei eine Veränderung nicht das, was wir wollen, „aber manchmal ist die Veränderung auch das, was wir brauchen“.

Nach den Berichten von Schriftführerin Andrea Maigler, Kassiererin Gerlinde Beck und Kassenprüferin Annemarie Strohm nahm Fabian Bacher die Entlastung vor. Bei den anschließenden Wahlen ist die bisherige zweite Vorsitzende Manuela Ruess in geheimer Wahl zur ersten Vorsitzenden gewählt worden. Per Akklamation rückte Andrea Krattenmacher als zweite Vorsitzende nach. Schriftführerin Andrea Maigler und Gerlinde Beck als Kassiererin wurden in ihrem Ämtern bestätigt. Als Kassenprüferinnen fungieren künftig Pia Kurtenbach und Uschi Moll. Als weitere Beisitzer vervollständigen Sabine Rehm-Heinzelmann, Anne Weimer und Margit Müller die Vorstandschaft.

Mit Lob und Dank gingen Pia Kurtenbach und Manuela Ruess auf das Engagament von Marianne Steeb als Vorsitzende ein. Unter reichem Beifall der Mitglieder wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.