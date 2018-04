Manuel Münst trifft fünf Mal für Ringschnait

Während Tabellenführer FV Biberach nach dem 3:0-Auswärtssieg in Alberweiler weiter einsam seine Bahnen zieht, bleibt das Rennen um Platz zwei spannend. Auch im Tabellenkeller geht es unvermindert eng her. Gutenzell erhielt beim klaren 0:4 bei Laupheim II einen Dämpfer. Eberhardzell kam in Steinhausen zu einem mehr als verdienten Remis. Schlusslicht Berkheim und der TSV Wain punkteten auswärts, was aber nicht mehr entscheidend hilft.

SV Alberweiler – FV Biberach 0:3 (0:1). Die Gastgeber hatten zwar durch Matthias Bopp (5.) die erste Möglichkeit, danach war der Tabellenführer aber das in allen Belangen bessere Team. Gästekapitän Andreas Wonschick (23.) besorgte nach einem klugen Rückpass von Yosef die verdiente Pausenführung. Ahmad Yosef (56.) sorgte dann nach einer starken Einzelleistung für das vorentscheidende 0:2. Die Gäste nahmen danach das Gas etwas vom Pedal, kamen aber noch zum 0:3, als Simon Macht (87.) aus der Drehung nach Vorarbeit von Wonschick traf.

Olympia Laupheim II – VfB Gutenzell 4:0 (1:0). Die Gastgeber behielten gegen die zuletzt starken Gäste überraschend klar die Oberhand. Schon in der Anfangsphase hatte die Olympia II gute Chancen, Matthias Spleis (20.) traf nach guter Vorarbeit von Jan Neuwirth zum verdienten 1:0. Der Torschütze bereitete nach dem Wechsel das 2:0 von Marco Hagel (54.) vor, der nur noch einzuschieben brauchte. Jan Neuwirt (60., 74.) verwertete zunächst eine Flanke von Hieu Doan zum 3:0 und nahm später einen Steckpass von Doan auf und schloss zum hochverdienten 4:0 ab.

SV Steinhausen – SV Eberhardzell 1:1 (1:0). Die Partie in Steinhausen hatte zwei grundverschiedene Hälften. Die Gastgeber waren über weite Strecken der ersten Hälfte das bessere Team. Julian Gerner schob nach drei Minuten am leeren Gästetor vorbei, die verdiente SVS-Führung gelang Daniel Dorner (17.), der nach einem Schuss von Gerner an die Unterkante der Querlatte zur Stelle war und zum 1:0 einnickte. Die Gäste kamen bissiger und aggresiver aus der Kabine und durch einen von Tobias Rehm (53.) verwandelten Foulelfmeter zum 1:1. Rehm hatte in der letzten Minute sogar den Sieg auf dem Fuß.

SV Sulmetingen – TSV Rot/Rot 3:2 (1:1). Die Heimelf kam zu einem verdienten Sieg, musste aber bis zum Schluss zittern. Die Gäste kamen mit ihrer ersten Chance zum 0:1 durch Frank Martin (7.). Nach mehreren vergebenen Großchancen glich Frank Fromann (25.) schließlich aus. Ein abgefälschter Schuss von Daniel Gumper (57.) brachte die erstmalige SVS-Führung, die Gäste antworteten aber bei ihrer zweiten Chance wiederum durch Frank Martin (61.) zum 2:2. Nach einem Rückraumpass von Heiko Gumper markierte Timo Bayer (82.) das 3:2. Benjamin Freidrich traf in der Schlussminute für den TSV nur Aluminium.

SV Baltringen – BSC Berkheim 1:1 (1:0). Der SV Baltringen kann offensichtlich nicht mehr gewinnen, auch gegen das Schlusslicht reichte es nicht zum Sieg. Die Gastgeber hatten ein optisches Übergewicht, die Gäste waren bei Kontern nicht ungefährlich. Nach starker Vorarbeit von Sebastian Ahrendt markierte Halil Ayan (30.) am langen Pfosten die 1:0-Führung. Gästeabwehrchef Jochen Kunz (70.) besorgte freistehend per Kopf das 1:0. Mit der Einwechslung von Rainer Maucher wurde der SVB gefährlicher, aber auch die auf Sieg spielenden Gäste hatten ihre Chancen.

SV Reinstetten – TSV Wain 1:1 (1:0). In der überaus mäßigen Partie hatte keine der beiden Mannschaften den Sieg wirklich verdient. Sowohl der SVR als auch der TSV gingen nicht das letzte Risiko ein, die Angst vor dem Verlieren stand im Vordergrund. SVR-Torjäger Isaak Athanasiadis (28.) schoss den ohne einige wichtige Stammspieler angetreten SVR zwar nach einer Einzelaktion in Führung, Sicherheit brachte dieser Treffer nicht ins SVR-Spiel. Die auch nicht mit dem letztem Willen spielenden Gäste glichen durch einen Elfer durch Sven Manz (65.) aus.

SV Ringschnait – SF Schwendi 5:4 (3:1). Die Gastgeber traten mit ihrem letzten Aufgebot an, gegen Ende der Partie musste sogar noch der 47-jährige Holger Bischoff aushelfen. Nach dem 4:1 sah die Heimelf schon wie der sichere Sieger aus, machte sich das Leben danach aber unnötig schwer. Alles überragender Akteur auf dem Platz war Manuel Münst, der kurz vor Spielende nach einem Solo sogar noch seinen sechsten Treffer an diesem Tag auf dem Fuß hatte. Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:3 Manuel Münst (1.,14.,21., 56./FE,71.), 1:1 Nicolai Schmid (12.), 4:2, 5:3 Christian Ehe (59./FE, 74./FE), 4:3 Mario Stojic (68.).