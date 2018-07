Manuel Münst gewinnt SZ-Wahl

Der Fußballer Manuel Münst vom SV Ringschnait hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Juni gewonnen. Der Torjäger des Bezirksligisten erhielt rund 37 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Internetabstimmung auf www.schwäbische.de. Münst hatte 31 Treffer in der Bezirksliga Riß in der Saison 2017/18 markiert und sich damit die Fupa-Torjägerkanone geholt.

Der Fußballer Dennis Altergot, der sich in der vergangenen Spielzeit mit dem TSV Riedlingen den Meistertitel in der Kreisliga A I Donau holte und mit 35 Treffern auch Torschützenkönig wurde, bekam rund 25 Prozent und belegte damit Platz zwei bei der SZ-Wahl. Rang drei ging an den Radsportler Justin Bellinger (RSC Biberach), der rund 13 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt.

Dahinter reihte sich die Fußballerin Julia Hartmann (SV Sulmetingen), Fußballer Roland Stamler (SV Mittelbuch), Radsportlerin Hanna Geiser (RSC Biberach), Fußballer Alexander Thanner (FV Rot), Fußballerin Alexandra Betz (SV Schemmerhofen), Fußballer Andreas Paal (SV Äpfingen), Triathlet Rainer Aumann (TV Dettingen), Fußballer Mario Kalbrecht (SV Eberhardzell II), Fußballer Benjamin Speidel (TSG Achstetten), Fußballer Matthias Hatzing (TSV Ummendorf) und Tennisspieler Michael Walser (TC Bad Schussenried) ein.