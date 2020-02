Mann wehrt sich gegen Hundekot auf seinem Grundstück

Hundetoiletten in Biberach

Rund 40 Hundetoiletten gibt es im Biberacher Stadtgebiet und den Ortsteilen. Zwei davon stehen im Wolfental: Eine am Eingang zum Wolfental in der Nähe der Firma Gutter Gaupp und eine weitere in der Talmitte. Die Hundetoiletten wurden laut Stadt vorrangig an Ortsrändern und dem Beginn beliebter Spazierwege aufgestellt. Fehlt an einer Gassistrecke eine Hundetoilette, darf dies der Stadt mitgeteilt werden, damit sie wo notwendig nachrüsten kann. Hundekotbeutel bekommt man zudem auch im Rathaus an der Infotheke.