„Manege frei!“ nach acht Monaten im Lockdown

Einen erneuten Einsatz nach den arbeitsreichen Unwettertagen hat es für die Feuerwehr Bad Waldsee am Donnerstagabend gegeben. Gegen 19 Uhr wurde aus einem Schreinereibetrieb in der Burgstockstraße in Mittelurbach eine Rauchentwicklung im Bereich der Spähneabsaugung gemeldet, teilte die Feuerwehr mit.

Nach dem Aufbau der Wasserversorgung wurde die Absauganlage von Einsatzkräften leergeräumt. Die Sägespähne wurden ins Freie gebracht. So konnte laut Feuerwehr eine weitere Gefahr vermieden werden.