Die Jugendfußballer spielen am kommenden Sonntag, 3. Februar, um die Hallentitel auf Verbandsebene. In der Ummendorfer Hermann-Dörflinger-Halle treten die A-Junioren an. Der Bezirksmeister SGM Rißegg hat dabei ein Heimspiel, einige Spieler stammen aus Ummendorf. Die Truppe spielt von 14 Uhr an, ebenso Vizemeister FV Biberach. Beide treten in einer Vierergruppe an.

Bereits vormittags von 10 Uhr an spielen die B-Junioren des FV Olympia Laupheim ebenfalls in der Halle in Ummendorf.

Die Biberacher Wilhelm-Leger-Halle ist Schauplatz der WFV-Vorrunde der E-Junioren um den Sparkassen-Junior-Cup. Von 10 Uhr an bekommt es dabei der SV Mietingen mit fünf Gegnern aus dem gesamten südwürttembergischen Raum zu tun. Ebenso der SV Rissegg, der nachmittags von 13.30 Uhr an anzutreten hat. Die SGM Haslach hingegen muss reisen, sie spielt von 13.30 Uhr an in der Halle in Haigerloch.

Eine Fahrt haben jeweils auch die Vertreter der C-Junioren vor sich: Die SGM Mittelbiberach trifft von 14 Uhr an in Horgenzell auf fünf Gegner. Nach Rottweil führt die Reise des FV Olympia Laupheim und des FV Biberach. Die Laupheimer spielen vormittags von 9.30 Uhr an, die Biberacher starten um 14 Uhr.

Die D-Junioren der SGM Bellamont spielen vormittags in Riedlingen. Ebenfalls vormittags tritt die SGM Rot/Rot an, sie fährt in den Schwarzwald nach Dornhan. Dort wird auch der FV Olympia Laupheim seine Vorrundenspiele austragen, Turnierbeginn ist um 13.30 Uhr.

Auch die Mädchen tragen am kommenden Sonntag beim Sparkassen-Junior-Cup ihre Vorrundenturniere aus. Dafür haben sich die C-Juniorinnen der SGM Kirchberg qualifiziert, die von 10 Uhr an in Baienfurt spielen werden. Ebenfalls in Baienfurt bekommen es die D-Juniorinnen der SGM Bellamont von 13.30 Uhr an mit fünf Gegnern zu tun.