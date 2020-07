Mallorca, Kroatien, Bodensee: Diese Erfahrungen machen Urlauber aus der Region

Die Einführung von Kurzarbeit bei Feinguss Blank – zunächst in den kaufmännischen Bereichen, dann flächendeckend auch in der Produktion –, der Einstellungsstopp und das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge wird Entlassungen beim größten Arbeitgeber Riedlingens doch nicht verhindern.

Feinguss Blank kündigte am Montag betriebsbedingte Kündigungen in noch unbekannter Zahl an. „Eine Aussage darüber, wie viele Stellen insgesamt gestrichen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden“, teilte das Familienunternehmen ...