Bei der Volkshochschule Biberach beginnt am 14. März ein Malkurs mit Hartmut Hahn. An acht Mittwochabenden von 19.30 bis 21.45 Uhr sollen die Teilnehmer eigene Motive in ein ausdrucksstarkes Bild umsetzen.

Die Techniken variieren von Acryl-, Öl-, Aquarellmalerei bis zur zeichnerischen Umsetzung mit Grafit oder Kohle. Der Dozent Hartmut Hahn hat ein fundiertes Wissen durch sein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und seine aktive künstlerische Tätigkeit. Er gibt Tipps zu Farbwahl, Perspektive, Komposition, Licht und Schatten und andere, für das Werk relevante Kriterien.