Mali-Sporthalle ist kein Denkmal

Die Sporthalle der Malischule in Biberach steht nicht unter Denkmalschutz. Das hat Baubürgermeister Christian Kuhlmann in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend bekannt gegeben.

Es hatte mehrere Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, denen das Landesamt für Denkmalpflege nachgegangen war. Erbaut wurde die Turnhalle in den Jahren 1967/68.

„Trotz der äußerst soliden Bauausführung und des durchdachten Grundrisses reichen nach den strengen Kriterien des baden-württembergischen Denkmalschutzgesetzes die wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründe zum Schutz als Kulturdenkmal für die Sporthalle der Malischule nicht aus“, zitierte Kuhlmann aus einem Schreiben der Behörde. „Sie ist daher kein Kulturdenkmal.“

Hintergrund ist der geplante Abriss des Gebäudes. Auf dem Areal soll eine neue Sporthalle für rund zehn Millionen Euro entstehen, weil die bisherige zu viele Mängel hat.