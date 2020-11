Mali-Schulleitung ist wieder komplett

Seit diesem Schuljahr ist in der Biberacher Mali-Gemeinschaftsschule die Leitung wieder komplett: Stefanie Maier wurde zur Rektorin bestellt und Lukas Krug zum Konrektor. Eine Einsetzungsfeier findet coronabedingt nicht statt.

Stefanie Maier hat ihr Lehramtsstudium in Freiburg absolviert. Nach dem Referendariat in Ravensburg lehrte sie von 2010 bis 2012 am Colegio Alemán Alexander von Humboldt in Mexiko-Stadt. Im September 2012 zog es Maier wieder nach Oberschwaben: An die Mali-Gemeinschaftsschule Biberach, damals noch eine Werkrealschule. Seither begleitet sie die Weiterentwicklung der Schule. Im Jahr 2017 übernahm sie zunächst die Aufgaben des Konrektorats, wurde später zur Konrektorin und nun im März dieses Jahres zur Rektorin bestellt. Ihre internationale Erfahrung, die jahrelange Tätigkeit als Ausbildungsberaterin und die Einblicke als Konrektorin, aber auch ihre ehrenamtliche Vereinstätigkeit würden ihr helfen, das anspruchsvolle Amt zu bekleiden, so die neue Rektorin. „Ich verstehe mich als Teamplayerin und schätze die Chancen und Herausforderungen unserer heterogenen und multikulturellen Schulgemeinschaft sehr“, sagt Stefanie Maier.

Lukas Krug wurde zu Beginn dieses Schuljahres zum Konrektor bestellt. Er ist in der Region Biberach aufgewachsen und verwurzelt, hat an der PH Weingarten studiert und das Referendariat an der damaligen Werkrealschule in Schemmerhofen absolviert. Sein Weg führte im Schuljahr 2016/2017 an die Biberacher Gemeinschaftsschule. Seither betreut er dort die naturwissenschaftlichen Fächer und ist mit allen Aufgaben und Herausforderungen der Schuldigitalisierung betraut. In seiner Freizeit ist Krug naturverbunden und betreibt eine Hobbyimkerei. Ihm sei es wichtig, die Schüler für die Natur zu begeistern.