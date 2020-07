Mali-Schule verabschiedet 49 Schüler

Pandemiebedingt hat die Abschlussfeier der Mali-Gemeinschaftsschule in drei Etappen mit jeweils einer Abschlussklasse in der Aula stattgefunden. Rektorin Stefanie Maier begrüßte, ganz nach dem neuen Leitbild und Motto der Schule, die „einMALIgen Schüler zu einer einMALIgen Abschlussfeier“, die sich am Anfang des Jahres so niemand hätte ausmalen können.

Prüfungsvorbereitungen fanden im Lockdown Zuhause statt und erst ab Anfang Mai wieder im Präsenzunterricht. Aber auch hier gab es zunächst Unsicherheiten, Ungewissheiten, Neuregelungen, wie die Veränderungen der Prüfungsordnung und Anspannung an sich. Trotz allem hätten 46 Schüler ihren angestrebten Abschluss erreicht, acht davon die Mittlere Reife, so Rektorin Maier.

Den Preis für den besten Realschulabschluss erreichten Sarah D’Amico und Johannes Sauter. Den besten Hauptschulabschluss legte Guilia Etzel ab, gefolgt von Maria Purcarea mit einem Preis. Belobigungen erhielten Mozghan Mohammadi, Susan Mohammadi, Zahra Nazari, Sahar Zamani (alle Klasse 10a) und Andzhelika Nenovska (10b). Den Baur-Preis der Mali-GMS erhielten Maria Purcarea (9b), Fabian Schmid (10a) und Nina Fesseler (10b). Den Stadt-Biberach-Preis Französisch: Melisa Fejzic (10a), Paulina Kupisz, Melanija Maneva, Maria Purcarea (alle 9a) und Nina Fesseler (10a). Den Hilde-Frey-Preis teilen sich Sarah D‘Amico, Johannes Sauter und Guilia Etzel.

Verabschiedet wurden auch die beiden Schülersprecher Zahraa Khalil und Enis Maloku. Tränenreich und sehr emotional wurde auch die langjährige Elternbeiratsvorsitzende Zeljika Pehar verabschiedet. Sie begleitete und unterstützte die Mali-Schule als Elternvertreterin über viele Jahre und hinterlässt eine große Lücke in der Schulgemeinschaft.