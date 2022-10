Mali-Schule ist Preisträger „Baden-Württemberg blüht“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mali-Gemeinschaftsschule gewann beim Landeswettbewerb „Baden-Württemberg blüht“ in der Kategorie „Kindertagesstätte / Schule“ den ersten Preis und erhielt eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Mit dem Landeswettbewerb soll das vielfältige, freiwillige und ehrenamtliche Engagement für die Biodiversität gezeigt und gewertschätzt werden. Unter der Leitung von Sabine Klan und Lukas Krug engagieren sich die Schüler der Mali-Schule auf der Streuobstwiese der Bürgerstiftung Biberach und in einem Schulgarten direkt vor der Schule.

Am Stadtrand von Biberach treffen sich seit mehreren Jahren einmal in der Woche Schüler, Lehrer, Schulsozialarbeit und Betreuer der Bürgerstiftung, um gemeinsam zu arbeiten und zu lernen. Unter Anleitung werden Sträucher und Bäume gepflegt. Um die Artenvielfalt zu erhalten, wurden Blühstreifen angesät, die Wiese gemäht, das Mähgut abgetragen. Die Schüler kümmern sich auch um zwei Bienenvölker. Erträge wie Honig und Apfelsaft werden verarbeitet und teilweise vermarktet. Das biologische Hintergrundwissen wird an Tagen mit schlechtem Wetter in der Schule vermittelt. In der Winterzeit entstehen in den Technikräumen Nistkästen, Insektenhotels, Bienenbeuten und anderes mehr.

Im Schuljahr 2021 wurde direkt vor der Schule ein Schulgarten angelegt. Neben der Anlage einer Blumenwiese wurden sechs Hochbeete zusammengebaut, gefüllt und bepflanzt. Eine Kräuterspirale, Himbeersträucher, verschiedene Bäume, eine Vogelfutterstation und anderes mehr ergänzen den Schulgarten. Die Hochbeete werden für den Gemüseanbau genutzt. Außerdem gibt es viele weitere Ideen zur Weiterentwicklung des Schulgartens und zur Einbindung in den Unterricht.

Die Projekte „Streuobstwiese“ und „Schulgarten“ wurden von einer Fachjury bewertet und vom Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz ausgezeichnet. Bewertet wurden unter anderem die Konzeption und Dauerhaftigkeit des Projekts, fachliche Aspekte, die soziale Einbindung und Zusammenarbeit verschiedener Akteure sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsaspekte. „Mit der Streuobstwiese und unserem Schulgarten schaffen wir unseren Jugendlichen den Bezug zur Natur und erleben überaus positive Auswirkungen auch im sozialen Bereich“, erklärt Sabine Klan anlässlich der Preisverleihung beim diesjährigen landwirtschaftlichen Hauptfest.