Mali-Gemeinschaftsschule Biberach erhält 5 Sterne

Das Landratsamt Biberach hat im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention die Biberacher Gemeinschaftsschule mit fünf Sternen ausgezeichnet. Durch Heike Küfer, die beim Landratsamt Biberach für Präventionsarbeit verantwortlich ist, und Kerstin Riester von der Caritas Biberach-Saulgau, wurden die Urkunden überreicht.

Diese Auszeichnung erhielt die Schule für ihr Engagement in den Bereichen Gewaltprävention, Suchtprävention, Ernährung, Bewegung und dem Themenbereich „Ich und mein Körper“. All diese wichtigen Punkte sind im Schulcurriculum der Mali Gemeinschaftsschule fest verankert. Die Schule ist seit dem Schuljahr 2013/2014 eine Gemeinschaftsschule mit Sportprofil, in der ab der achten Jahrgangsstufe das Profilfach Sport angeboten wird. Darüber hinaus gibt es im Jahreskalender einige Turniere verschiedener Sportarten sowie Kooperationen mit lokalen Sportvereinen. So erfährt der Bereich Sport und Bewegung an der Mali-Gemeinschaftsschule einen besonders hohen Stellenwert.

In Zusammenarbeit mit Jugendaktiv und der Schulsozialarbeit, aber auch mit der Polizei und weiteren externen Partnern, werden regelmäßig, je nach Alter und Jahrgangsstufe, Workshops in den Bereichen Gewalt- und Suchtprävention durchgeführt.

Das Thema Ernährung wird in der Mali-Gemeinschaftsschule durch das Angebot eines täglichen reichhaltigen Frühstücks praktisch umgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler können daran jeden Morgen teilnehmen. Im Schulgarten lernen die Kinder und Jugendlichen, wie das Gemüse selbst angebaut werden kann, auf der Streuobstwiese werden Äpfel für hauseigenen Saft gesammelt, die Bäume gepflegt und sogar ein Bienenstand versorgt und bewirtschaftet.

Das Schulleitungsteam um Rektorin Stefanie Maier-Stützle freute sich daher besonders, dass das vielfältige Engagement ihrer Schule mit der Auszeichnung des Landratsamtes honoriert wurde.